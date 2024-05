Vídeo: Jovem é contido após suposta tentativa de ataque em escola estadual de Barcelos no AM

Notícias do Amazonas – Um jovem foi contido nesta terça-feira (14), após uma suposta tentativa de ataque na Escola Estadual Padre João Badalotti, no bairro Centro, no município de Barcelos (distante 406 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o jovem teria entrado na escola com uma faca e supostamente explodido algo no local.

PUBLICIDADE

Os relatos de pais de alunos afirmam que uma merendeira do local pediu socorro e que a intenção do jovem seria realizado um suposto ataque motivado por vingança aos alunos do local. Ele seria ex-aluno da instituição.

Fotos divulgadas mostram a mobilização da polícia na frente da escola e a correria aos arredores após a ocorrência. O jovem foi contido e retirado do local por equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal.

O Portal AM POST entrou em contato com o delegado do município e um representante da Guarda Municipal, entretanto ambos preferiram não comentar sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Até a publicação desta matéria não houve retorno à reportagem da Polícia Civil do Amazonas e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (SEDUC-AM), sobre os procedimentos adotados no local e esclarecimentos da ocorrência.

Veja vídeos:

PUBLICIDADE

Jovem é contido após suposta tentativa de ataque em escola estadual de Barcelos no AM pic.twitter.com/RvUshfZeiC — AM POST (@portalampost) May 15, 2024 PUBLICIDADE

*Redação AM POST