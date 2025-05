Vídeo: Menino de 3 anos morre após cair em lago durante mudança no interior do Amazonas

O corpo de Kauã Matias de Jesus, de 3 anos e 6 meses, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (5) no lago do Estácio, no município de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus.

O menino havia desaparecido no domingo (4), após cair acidentalmente de uma embarcação durante a mudança de sua família para a terra firme, levando apenas alguns pertences essenciais.

Segundo informações, familiares, moradores e equipes da Defesa Civil iniciaram as buscas imediatamente após o desaparecimento, enfrentando dificuldades devido à correnteza e à extensão da área.

Kauã foi localizado por volta das 15h30, boiando nas águas do lago. O caso gerou grande comoção entre os moradores da região, que acompanharam as buscas com esperança e solidariedade.