Vídeo: Morador de Presidente Figueiredo denuncia péssima qualidade de asfalto aplicado nas ruas do município

Moradores do bairro Aida Mendonça, localizado no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, estão reclamando da péssima qualidade do asfalto colocado na Avenida Joaquim Cardoso, feita pela prefeitura.

Em um vídeo, um morador mostra as rachaduras que o asfalto já apresenta na avenida, questionando o trabalho realizado pela prefeitura de Figueiredo, que em menos de dois dias da finalização da obra, já apresenta problemas.

“O trabalho da empresa ai oh!, tá com dois dias que colocaram esse asfalto, o como é que tá, serviço porco. Levando dinheiro aqui do povo de Figueiredo”, diz o homem indignado.

A prefeita Patrícia Lopes (UB), fez sua propaganda logo no início das obras de recapeamento asfáltico no município, caminhando pelas ruas afirmando que acompanhava os trabalhos, mas agora ao ser questionada sobre o vídeo, não quis apresentar respostas.