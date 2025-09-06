Vídeo mostra PM dando chutes e socos em jovens durante abordagem em Itacoatiara

Notícias de Polícia – Um policial, identificado como cabo Josias, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi flagrado agredindo jovens durante uma abordagem em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus). O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, neste sábado (6).

Nas imagens, o policial aparece desferindo chutes, socos e tapas contra os jovens que, segundo denúncias anônimas, estariam fumando maconha no local. De acordo com as informações, o episódio teria acontecido durante a madrugada deste sábado, por volta das 5h da manhã.

PUBLICIDADE

Leia mais: Perseguição policial termina em acidente e casal ferido em Manaus

Ainda segundo as informações, os jovens estariam em via pública, em atitude considerada suspeita, nas proximidades de uma adega na região. A situação teria motivado a intervenção policial. No entanto, a forma truculenta da abordagem gerou revolta entre internautas e moradores, que acusam o cabo de abuso de autoridade e excesso de força na atuação policial.

PUBLICIDADE

O vídeo rapidamente ganhou repercussão, sendo compartilhado em páginas locais e gerando críticas à atuação da PM. Muitos internautas pediram punição ao policial e cobraram uma postura mais rígida da corporação diante de casos de violência em abordagens. Outros, contudo, parabenizaram a atuação do cabo.

“Não educa em casa, vai educar na rua. Parabéns ao policial pela abordagem. Assim que tem ser”, declarou um internauta.

PUBLICIDADE

O AM POST entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para obter posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Confira o vídeo:

PUBLICIDADE

Violência policial

Casos de violência policial em abordagens têm sido recorrentes em várias regiões do país e frequentemente levantam debates sobre a forma de atuação das forças de segurança, o uso excessivo da força e a necessidade de maior capacitação e fiscalização dos agentes.

Leia mais: Policial mata brutalmente dois colegas de trabalho