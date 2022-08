Vídeo: Mulher traída arma barraco em praça após descobrir que marido tinha caso com sua melhor amiga no AM

Redação AM POST

Um mulher traída armou barraco na praça do município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus) na última terça-feira (16) após descobrir que o marido, que é mototaxista, tinha um caso sua melhor amiga há mais de 1 ano dentro da própria casa dela.

Vídeo da confusão realizada na praça viralizou nas redes sociais. Nas imagens a mulher confronta a ex-amiga e é contida por populares que estavam no local.

“Eu te dei um teto. O que eu fiz de tão ruim para ti assim para você me tratar desse jeito?” questionou a mulher para a amante do seu marido.

Mulher descobre caso de amiga com seu marido no AM e expõe situação pic.twitter.com/NoswdEeN6G Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) August 18, 2022

Nas redes sociais a mulher relatou que colocou a amiga dentro de sua casa após o marido dela ter descoberto uma traição e a expulsado da residência onde moravam.

“Ela se fez de minha melhor amiga e ajudei ela como ninguém. Cheguei a emprestar minha mobília pra ela e simplesmente me pagou dessa forma. Descubro que minha melhor amiga tem um caso de mais de um ano com meu marido. Coloquei de baixo do meu teto pra não deixar na rua quando o marido dela descobriu uma traição dela”, contou.

A esposa só descobriu a traição ao flagrar vídeos íntimos da amiga no celular do marido. A mulher mostrou a tela do celular do marido repleta de vídeos eróticos da amante rebolando de fio dental.