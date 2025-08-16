A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo: População protesta em frente à Prefeitura de Iranduba contra ausência de atendimento do prefeito

Segundo os manifestantes, o gestor tem se recusado a receber a população e a ouvir as demandas apresentadas.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 16:24

Notícias do Amazonas   – Moradores de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, realizaram um protesto em frente à sede da Prefeitura na última quarta-feira (13) para cobrar atendimento do prefeito José Augusto Ferraz de Lima (UB). Segundo os manifestantes, o gestor tem se recusado a receber a população e a ouvir as demandas apresentadas.

O ato começou por volta das 14h, quando dezenas de pessoas se reuniram na porta do Executivo municipal. Até aquele momento, nenhum dos cidadãos havia sido recebido pelo prefeito.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a revolta dos moradores, que relatam que essa não seria a primeira vez que José Augusto evita o contato direto com a população. “Todo mundo tá precisando dele e ele não quer atender ninguém. O povo precisa! Olha só a multidão de gente que tá aqui e o prefeito não quer atender! Vota nele de novo!”, disse uma moradora que registrou o protesto.

De acordo com os relatos, o prefeito teria chegado a tentar expulsar os manifestantes do prédio da Prefeitura, o que aumentou ainda mais a indignação dos cidadãos presentes.

