Vídeo: Presença de onça-pintada com filhote leva ao fechamento de cachoeira em Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – As atividades na cachoeira do Parque Natural Municipal das Orquídeas, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, estão temporariamente suspensas. A decisão foi tomada após a detecção de rastros de uma onça-pintada e seu filhote próximos à entrada do parque.

O alerta foi dado pelo Grupamento de Proteção Ambiental e Turismo do município, que localizou pegadas dos felinos a cerca de 400 metros da área principal de acesso ao parque. Em resposta ao risco potencial, as autoridades optaram por interditar o local como forma de proteção tanto para os visitantes quanto para os próprios animais.

“A presença da onça com filhote é sial positivo do nosso eco sistema. Está saudável mas também exige cuidado e respeito”, disse o inspetor Brandão, chefe do Grupamento de Proteção Ambiental e Turismo em comunicado publicado nas redes sociais.

O parque, conhecido por sua beleza natural e pelas trilhas que levam às quedas d’água, é um dos destinos mais procurados por turistas e moradores da região. No entanto, segundo a administração municipal, a prioridade neste momento é garantir que o espaço continue sendo um ambiente seguro e equilibrado do ponto de vista ecológico.

Ainda não há previsão de reabertura da cachoeira. Equipes ambientais permanecem monitorando a área para verificar se a onça e seu filhote continuam nas proximidades e avaliar o momento ideal para retomar as visitas públicas.