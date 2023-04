Vídeo: Repórter preso a mando de delegada durante cobertura jornalística é solto pela justiça do AM e população comemora

Redação AM POST*

O juiz Gonçalo Brandão de Souza, da 1ª Vara Cível da Comarca de Itacoatiara concedeu habeas corpus ao repórter Leonardo Biase Gomes, do Portal LCJ Notícias de Itacoatiara, preso por determinação da delegada Mary Anne Trovão na manhã de quinta-feira (30), acusado de desacato a autoridade, no momento em que fazia uma transmissão ao vivo no Facebook da exumação de um cadáver de cemitério. O repórter foi proibido pela delegada de se aproximar da cova e acabou sendo preso por desacato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O repórter ficou mais de 12 horas preso em uma cela da Delegacia Integrada de Polícia (DIP) do município. Ele foi autuado e a delegada arbitrou fiança de 10 salários mínimos, num total de R$ 13.200, para soltar o repórter.

A prisão de Leonardo levou várias pessoas para frente da Delegacia, acreditando que a prisão foi injusta e pedindo sua liberdade.

Jornalista preso por abuso de autoridade de delegada é solto e recebido por multidão pic.twitter.com/ZgVuohQ1qV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) April 1, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jornalista preso por abuso de autoridade de delegada é solto e recebido por multidão – 3 pic.twitter.com/kkaDqWn6Xi — AM POST (@portalampost) April 1, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jornalista preso por abuso de autoridade de delegada é solto e recebido por multidão – 2 pic.twitter.com/PQG8NoL0vT — AM POST (@portalampost) April 1, 2023

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que antes de ser preso, o repórter estava fazendo uma cobertura ao vivo da remoção ilegal dos restos mortais de Gabriel Costa Caldeira, falecido em 2020.

O vilipêndio a cadáver aconteceu no cemitério do município, sendo que o crime pode ter detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

O repórter fez imagens do cemitério, mas foi proibido de se aproximar da cova e, por isso, foi reprimido pela delegada da cidade. Em seguida, um dos investigadores se aproximou do repórter, afirmando que a família não queria que ele filmasse nas proximidades do local.