Vídeo: Supermercado é destruído durante incêndio no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Supermercado Bastos, localizado na avenida Boulevard Pedro Rates, no município de Manacapuru, interior do Amazonas, pegou fogo na madrugada deste domingo (5), e ficou totalmente destruído.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), as equipes da capital foram acionadas por volta das 2h para dar suporte aos bombeiros de Manacapuru, que já atuavam no combate ao sinistro. Imediatamente, foram deslocadas equipes ao local.

PUBLICIDADE

“Era um supermercado grande e atuamos com linhas de frente para conter as chamas, mas também para impedir a propagação para outros estabelecimentos das proximidades. Foi um trabalho complexo, mas obtivemos êxito”, destacou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

As chamas foram totalmente controladas por volta das 5h50 e, a partir disso, foi iniciado o procedimento de rescaldo e vistoria da área atingida. Ao longo desta manhã, parte das equipes de bombeiros permanecem no local.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o fogo, e nem se houve feridos.