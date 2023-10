Notícias do Amazonas – Uma forte ventania destruiu o que estava pela frente no município de Manacapuru, Região metropolitana de Manaus, na tarde deste domingo (15). Uma câmera de segurança registrou o momento de um família perdeu a casa na Rua C, bairro Liberdade.

Na cena impressionante, é possível ver o desespero de uma mãe que sai correndo para o meio da rua com a filha no colo durante a ventania e ao fundo apareceu a casa de madeira sendo derrubada. Um homem vê a situação e tenta socorrer as duas.

Vídeo: ventania destrói casa e mãe desesperada corre com filha no colo em Manacapuru pic.twitter.com/0hu3rHltsJ — AM POST (@portalampost) October 16, 2023

A feira da cidade também foi consumida pelo temporal e vários feirantes ficaram no prejuízo. “Olhas as barraquinhas aqui. O temporal levou tudo”, diz uma pessoa.

Forte temporal destrói feira de Manacapuru neste domingo (15); veja pic.twitter.com/0V1uV7jVzj — AM POST (@portalampost) October 16, 2023

Redação AM POST*