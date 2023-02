Vídeo: Vila Isabel homenageia Caprichoso e Garantido no desfile de Carnaval do Rio de Janeiro

Os bois Caprichoso e Garantido de Parintins foram homenageados, na madrugada desta terça-feira (21), durante o desfile da Unidos da Vila Isabel, no Carnaval do Rio de Janeiro. A escola celebrou a fé e as festividades tradicionais de várias regiões do mundo.

Entre as diversas celebrações retratadas pela escola, com o enredo “Nesta Festa, Eu Levo Fé”, do carnavalesco Paulo Barros, o desfile na Marquês de Sapucaí contou com o grande carro alegórico das esculturas dos bois Garantido e Caprichoso, que flutuaram para o público. A alegoria teve assinatura do artista parintinense Alex Salvador.

Ainda tentando superar o Caprichoso e o Garantido flutuando pela avenida! 😱#GloboplayNoCarnaval pic.twitter.com/0lEyKDxvKy — globoplay 💚⁵ (@globoplay) February 21, 2023

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), comentou, na manhã desta terça-feira (21), em suas redes sociais a respeito da homenagem ao Festival de Parintins, e destacou o trabalho artístico do parintinense Alex Salvador.

“DE PARINTINS PARA O MUNDO! Artistas parintinenses brilharam no carnaval do Rio de Janeiro. A @unidosdevilaisabel trouxe um carro homenageando @boicaprichoso e @boigarantido. Além disso, a alegoria mais bonita do desfile é obra de Alex Salvador, de Parintins. Itens do Caprichoso também foram destaque no desfile da @beijafloroficial. Obrigado às escolas pela referência a nossa cultura”, publicou.