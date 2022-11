VII encontro do 3° Setor da região Norte acontece sábado (19), com palestra do prof. Takashi yamaushi

Redação AM POST

O ENTERSET Norte, é um encontro (aberto ao público) que acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas das 9h às 16h deste sábado (19).

O encontro tem por objetivo nivelar informações e conhecimentos das atividades do Terceiro Setor na Região Norte, sua forma de intercâmbio e debates entre organizações sobre as possibilidades de trabalho e desenvolvimento do assunto.

Entre os diversos temas, o professor Takashi Yamaushi fala sobre:

Lei complementar nº187/21;

Formas de atuação em consorciamento;

Formas e técnicas de captação de recursos;

Atestado de sustentabilidade;

Regulamentação da lei municipal de responsabilidade Social e Ambiental;

Lei municipal de OS e OSCIP.

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo pelo YOUTUBE

Enterset Norte 2022

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Av. Mario Ypiranga, 3.950 – Flores

Informações via wahtsapp: (92) 99535-7229

E-mail: [email protected]