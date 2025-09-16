VIII Festival Cultural de Coari estreia celebrando talentos e diversidade do município

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Coari deu início, nesta segunda-feira (15), ao VIII Festival Cultural, com uma abertura marcada por cores, ritmos e muita emoção no Centro Cultural. Milhares de pessoas acompanharam as apresentações que celebraram a fé, as tradições e a diversidade cultural do município.

Com seis dias de programação, o festival reúne 21 agremiações em nove modalidades. No domingo (21), a partir das 16h, o público conhecerá os grandes campeões desta edição, considerada uma das maiores da história do evento.

A primeira noite contou com a dança internacional infantil Ciganinha de Ouro, da Escola Dirce Pinheiro, que apresentou o tema “A Chegada dos Ciganos no Brasil”, levando o público a uma imersão nas raízes desse povo.

Em seguida, o grupo Povos Originários Guerreiros da Floresta, do Conjunto Residencial Caracol, emocionou com a performance “A Dança do Beija-Flor”, símbolo de delicadeza e espiritualidade.

Também teve a participação da Associação Pestalozzi, que celebrou os dez anos de tradição do bumbá em Coari com o espetáculo “Boi-Bumbá Vitorioso: Dez Anos de Arte e Cultura”, misturando música, dança e cores vibrantes.

O encerramento ficou por conta da quadrilha caipira Os Matutos do Mamiá, da Escola Humbelina de Souza, com a narrativa “O Corpo Santo do Mamiá”, marcada pela fé e pelas manifestações populares da região.

Segurança e organização

Segundo o secretário municipal de Cultura, César Vasquez, o festival tem como objetivo valorizar a arte e o talento local e também foi pensado para acolher as famílias em um ambiente de cultura e lazer, conforme determinação do prefeito Adail Pinheiro.

“Você e sua família são nossos convidados especiais! Preparamos um espaço seguro, organizado e repleto de atrações culturais para que todos aproveitem grandes espetáculos”, destacou.

Quem acompanhou a primeira noite evidenciou a energia e a diversidade do festival, projetando grandes expectativas para os próximos dias.

“Foi incrível ver tantos talentos da nossa cidade se apresentando. Mal posso esperar pelas próximas apresentações, tenho certeza de que vão trazer ainda mais emoção e diversão para todos”, afirmou a universitária Larissa Souza, de 24 anos.

Transmissão

Todas as noites do VIII Festival Cultural poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube (@CoariOficial), garantindo que ninguém perca nenhum momento do evento.

Programação

• Terça-feira (16): Dança Internacional Infantil Indianinha, Quadrilha Caipira Nascer do Sol, Dança Nacional Adulta Carimbó Pestalozziano e Quadrilha Cômica Pé na Cova.

• Quarta-feira (17): Quadrilha Caipira Até o Sol Raiá, Carimbó Encanto Caboclo, Quadrilha Cômica Buscapé e Dança Internacional Cigana.

• Quinta-feira (18): Quadrilha de Luxo Os Uirapurus, Dança Internacional Libanesa e Ciranda do Amor.

• Sexta-feira (19): Quadrilha de Luxo Sensação Junina, Dança Internacional Espanhola e Ciranda Renovação.

• Sábado (20): Quadrilha de Luxo Os Sabiás, Dança Internacional Baalbeck e Ciranda Paixão.

• Domingo (21): Apuração das apresentações, às 16h, no Centro Cultural.