Virada Feminina do Amazonas realiza evento ‘Virada de Chave’ em Manaus nesta sexta-feira (19)

Notícias do Amazonas – A Virada Feminina do Amazonas promove, nesta sexta-feira (19), às 18h, o evento “Virada de Chave”, que será realizado na Igreja de Cristo Pentecostal do Amazonas, localizada na Rua Paraná, nº 07, Quadra 21, no Conjunto Nova Cidade, zona Norte de Manaus. O encontro tem como objetivo fortalecer ações de empoderamento, apoio e proteção às mulheres do estado.

O movimento Virada Feminina é uma iniciativa de alcance nacional que, no Amazonas, é liderado pela empresária e ativista Cileide Moussallem, presidente da organização no estado. Sob sua condução, o grupo tem atuado na criação e ampliação de políticas sociais voltadas às mulheres, especialmente em comunidades mais vulneráveis.

Além do apoio direto, a Virada Feminina tem se destacado pela atuação em defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero. Cileide Moussallem tem se posicionado publicamente contra os índices de feminicídio no Amazonas, denunciando casos e cobrando providências efetivas das autoridades de segurança e de justiça.

O evento desta sexta-feira será um momento de reflexão, união e mobilização em torno da luta por igualdade de direitos e pelo fortalecimento das mulheres amazonenses. A proposta é que o “Virada de Chave” represente um novo ciclo de ações e conquistas dentro do movimento, ampliando o alcance das iniciativas de empoderamento feminino no estado.