Virada Feminina do Amazonas repudia fala de vereadora de Borba que defendeu violência contra a mulher

Notícias do Amazonas – A fala da vereadora Elizabeth Maciel, durante sessão na Câmara Municipal de Borba (AM), repercutiu negativamente em todo o estado do Amazonas. Em discurso, a parlamentar afirmou ser “a favor da violência contra a mulher” e chegou a dizer que “há mulheres que merecem apanhar”.

A declaração foi classificada como “inaceitável, criminosa e covarde” pela Virada Feminina do Amazonas, movimento nacional que atua no combate à violência de gênero e na defesa dos direitos das mulheres.

Em nota de repúdio, a entidade destacou que é inadmissível que uma parlamentar, que deveria representar a população, use a tribuna para reforçar discursos machistas e legitimar a violência.

Leia mais: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

PUBLICIDADE

“O uso da tribuna deve servir para defender pautas voltadas ao combate à violência doméstica, ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade social, ao empoderamento feminino e à garantia de direitos, jamais para destilar ódio e retroceder nas lutas históricas travadas por tantas mulheres”, diz a nota assinada por Cileide Moussallem, presidente da Virada Feminina no Amazonas e coordenadora da Região Norte.

Dados alarmantes sobre violência contra a mulher

No Brasil, 35 mulheres sofrem violência a cada minuto.

Uma em cada quatro brasileiras com mais de 16 anos já foi vítima de algum tipo de violência.

No Amazonas, apenas em 2024, foram registrados 39.669 casos de violência doméstica, além de 16.451 denúncias pelo Ligue 180, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

PUBLICIDADE

Os números, segundo a entidade, evidenciam a gravidade do problema e a necessidade urgente de representantes comprometidos com a proteção da vida das mulheres.

Retratação imediata

A Virada Feminina exige retratação pública da vereadora e cobra dos órgãos competentes providências diante do que classificou como um ato de irresponsabilidade política e social.

“Declarar que existe mulher que ‘merece apanhar’ é abrir espaço para que o machismo e a violência continuem acontecendo e ceifando vidas. Seguiremos incansáveis na luta contra a violência de gênero, levantando a voz em nome de todas as mulheres amazonenses e brasileiras que merecem respeito, dignidade e proteção”, reforça a nota.

NOTA DE REPÚDIO

A Virada Feminina do Amazonas manifesta seu mais profundo e veemente repúdio às declarações proferidas pela vereadora Elizabeth Maciel, do município de Borba (AM), que, em pleno uso da tribuna da Câmara Municipal, afirmou ser a favor da violência contra a mulher, chegando a dizer que “há mulheres que merecem apanhar”.

PUBLICIDADE

Essa fala é inaceitável, criminosa e covarde. É inadmissível que uma parlamentar, que deveria representar e defender os direitos da população, especialmente das mulheres, utilize um espaço público e democrático para legitimar a violência de gênero.

Ao invés de promover políticas de proteção, dignidade e respeito, a vereadora escolheu um caminho vergonhoso, que reforça o machismo, a cultura da agressão e a impunidade que tanto combatemos.

O uso da tribuna deve servir para defender pautas voltadas ao combate à violência doméstica, ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade social, ao empoderamento feminino e à garantia de direitos, jamais para destilar ódio e retroceder nas lutas históricas travadas por tantas mulheres.

Esses números mostram a urgência de representantes comprometidas em defender a vida, a dignidade e o respeito às mulheres – e não em banalizar e justificar a violência.

PUBLICIDADE

A Virada Feminina do Amazonas repudia com firmeza e indignação as palavras da vereadora Elizabeth Maciel.

Declarar que existe mulher que “merece apanhar” é abrir espaço para que o machismo e a violência continuem acontecendo e ceifando vidas.

Exigimos retratação imediata e medidas enérgicas dos órgãos competentes diante de tamanha irresponsabilidade.

Seguiremos incansáveis na luta contra a violência de gênero, levantando a voz em nome de todas as mulheres amazonenses e brasileiras que merecem respeito, dignidade e proteção.

Cileide Moussallem

Presidente da Virada Feminina do Amazonas

Coordenadora da Região Norte