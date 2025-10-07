A notícia que atravessa o Brasil!

Virada Feminina realiza manifestação em Borba pela cassação da vereadora Betinha que defendeu violência contra mulheres

O protesto foi realizado em frente à Câmara Municipal de Borba.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 09:50

Notícias do Amazonas – Uma multidão tomou as ruas de Borba (distante 215 quilômetros de Manaus) na noite desta segunda-feira (6) em uma manifestação, organizada pela Virada Feminina do Amazonas, liderada pela empresária Cileide Moussallem pedindo a cassação imediata da vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha (Republicanos), após a parlamentar declarar em plenário ser “a favor da violência contra a mulher”. O protesto foi realizado em frente à Câmara Municipal de Borba.

A fala da vereadora provocou indignação em todo o país, mobilizando entidades, movimentos sociais e lideranças femininas. Em Borba, o ato reuniu dezenas de pessoas, que empunharam cartazes, gritaram palavras de ordem e denunciaram o que consideram um retrocesso inaceitável nos direitos das mulheres.

Leia mais: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher

Durante o protesto, o clima de tensão aumentou quando a energia elétrica foi cortada justamente na área onde o grupo se concentrava. Segundo os organizadores, o corte teria sido uma tentativa de boicote e silenciamento do movimento. Mesmo no escuro, os manifestantes resistiram: acenderam lanternas e continuaram gritando “Fora, Betinha!” até o encerramento do ato.

A Virada Feminina denunciou o ocorrido e prometeu seguir mobilizada até que o caso tenha desdobramentos concretos no Legislativo municipal. “As mulheres de Borba não vão se calar diante da violência, seja física, verbal ou política. O que a vereadora disse é grave e precisa ter consequência”, afirmou Cileide Moussallem, que tem se destacado na defesa dos direitos das mulheres no Amazonas.

Além de Cileide, a advogada Adriane Magalhães e a vice-presidente da Virada Feminina, Mara Lima, também discursaram no ato. Adriane ressaltou a importância da união feminina diante de casos de misoginia. “Se hoje eu estou aqui, se a Mara tá aqui, é por causa dessa mulher, Cileide Moussallem! Ela não é política, não quer cargo, mas luta porque acredita no poder das mulheres”, declarou, sob aplausos.

A vereadora Betinha é líder do prefeito Toco Santana (Republicanos) na Câmara Municipal e tem histórico de atitudes polêmicas e confrontos. Em 2012, protagonizou uma briga física com outra parlamentar, episódio que voltou a ser lembrado durante o protesto. Para os manifestantes, a declaração recente de Betinha é apenas mais um capítulo de comportamentos incompatíveis com o cargo público.

Leia mais: Vereadora de Borba que falou em ser a favor de ‘violência à mulher” já protagonizou troca de socos em plenário; assista

Pedido de desculpas

Elizabeth Maciel (Republicanos) chegou a se manifestar após repercussão negativa de sua fala e afirmou ter sido extremamente infeliz em seu discurso.

Leia mais: Vereadora de Borba se retrata após dizer ser a favor da violência contra a mulher; assista

“Reconheço que, ao me manifestar em plenário, utilizei uma expressão totalmente inadequada, que não corresponde ao que eu penso nem ao que desejava transmitir. De forma alguma foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência”, começou a vereadora.

