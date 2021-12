Vítimas de acidente com micro-ônibus em Novo Airão são encaminhadas para Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um grave acidente com micro-ônibus deixou dois mortos e 28 pessoas feridas, inclusive crianças, na tarde desta segunda-feira (20), no KM 23 da na estrada de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). Duas ambulâncias foram encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ao município para auxiliar na remoção de vítimas para Manaus.

Até o momento, foram realizadas quatro remoções, sendo de três adultos, encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e uma criança, para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste (Joãozinho).

Raimundo Vanderley dos Santos Santiago, 46 anos, e Wallace Moreira da Silva, 36 anos não resistiram aos ferimentos e morreram

Em Novo Airão, as vítimas lesionadas estão recebendo atendimentos no Hospital Geral do município. O Governo do Amazonas informou em nota que a SES-AM está em contato com a Secretaria de Saúde de Novo Airão para prestar todo o auxílio necessário na assistência às vítimas do acidente, garantindo o melhor suporte aos acidentados.

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP), por volta das 13h, o ônibus que fazia o trajeto de Manacapuru à Novo Airão, tombou na estrada AM 352.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

Acidente na AM-070 próximo a Novo Airão, no Amazonas pic.twitter.com/iePcE62jPj — AM POST (@portalampost) December 20, 2021