Vítimas de naufrágio são identificadas no Amazonas; confira

Redação AM POST

A menina Isabella Silva, o adolescente é Paulo Eduardo e Naiara Reis foram identificados com vítimas as fatais do naufrágio que aconteceu na madrugada deste sábado (20), em Nhamundá (distante 383 quilômetros de Manaus).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h30, no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, na zona rural do município.

Ainda não informações oficiais sobre a quantidade de passageiros que estavam à bordo no momento do naufrágio.

Uma equipe de mergulhadores está no local do naufrágio para eventuais trabalhos de buscas. Não há relatos de desaparecidos.

