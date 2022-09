Vítimas feridas no desabamento de ponte na BR-319 são levadas para o HPS 28 de Agosto em Manaus

Redação AM POST

Os feridos no desabamento de uma ponte nesta quarta-feira (28) no trecho do Km 25 (antigo Km 12) da BR-319, no município de Careiro (a 86 quilômetros de Manaus), foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto

Continua depois da Publicidade

Cinco homens identificados como José Cláudio dos Santos Pereira; Eden de Almeida Prado; Ricardo de Souza Sobreira; Elionei Lira Brilhante e Mariano Andrade Mendonça, foram encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles fazem parte dos 14 feridos que foram resgatados e encaminhados às unidades hospitalares da capital amazonense, conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Segundo informações preliminares, são cerca de quatro mortos e 16 desparecidos.

O governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, suspendeu a agenda de campanha, desta quarta-feira (28/09), para coordenar ações em apoio às vítimas do acidente.

Continua depois da Publicidade

Wilson colocou a estrutura do Estado à disposição do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, para diminuir os transtornos causados pelo acidente.