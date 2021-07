Webinar Embalagens Inteligentes busca elevar a competitividade das empresas do PIM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O conceito de Embalagens Inteligentes está diretamente ligado à ideia de reformular embalagens convencionais com tecnologias avançadas, garantindo sustentabilidade e foco na experiência dos usuários

Acontece na quinta-feira (29), às 15h, o Webinar Embalagens Inteligentes – A 4ª Geração do QR Code, que tem como objetivo educar o mercado do Polo Industrial de Manaus (PIM) acerca do movimento inovador de Smart Packaging (embalagens, manuais e rótulos digitais), além de fomentar o desenvolvimento de produtos com foco na experiência do consumidor e promover, de maneira sustentável, a redução de custos operacionais às empresas, elevando a competitividade. As inscrições são gratuitas e o evento online é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) em parceria com o Midiacode, empresa especialista nesta soluções.

Panorama

No cenário atual, com o aumento do uso dos recursos tecnológicos devido ao contexto da pandemia, a inovação acabou sendo impulsionada e os conceitos da Indústria 4.0, principalmente a Internet das Coisas (IoT), estão se tornando cada vez mais presentes em diversos setores. No ramo das embalagens, isso não é diferente, pois o conceito de Smart Packaging vem ganhando destaque no cenário empresarial. As embalagens, inicialmente, servem para atender a três princípios básicos: proteger, preservar e promover o produto da empresa. Contudo, com o aumento da exigência dos consumidores e a alta competitividade dos mercados, as empresas precisam repensar a melhor forma e adequação das suas embalagens, de modo a acompanharem as atualizações desse insumo e reduzirem custos operacionais.

Participantes

O Webinar, que prevê o lançamento de nova solução do INDT em parceria com o Midiacode, contará com a apresentação de André Santana – COO do INDT e Robson Lisboa, CEO do Midiacode.

Público-alvo

O Webinar é direcionado, principalmente, aos responsáveis pelas áreas de compras, setor de embalagens nas indústrias, engenheiros de produtos, engenheiros de produção, líderes das áreas de assistências técnicas e departamentos de marketing das empresas do PIM, mas é aberto a todos os profissionais de outras empresas que estejam fora da cidade de Manaus e interessados no assunto.

De acordo com André Santana, os benefícios para as indústrias são inúmeros: “As embalagens inteligentes trazem vários benefícios em termos de inovação, mas para as empresas de polos industriais, com manufatura de bens duráveis, os principais são: a diminuição do tamanho do manual impresso, menos peso na embalagem, custo zero com manuais impressos, conexão com o consumidor final e conteúdos sempre atualizados”, destaca.

Robson Lima, além de CEO do Midiacode, é Tecnólogo, Especialista em Transformação Digital e Mobile Marketing.

“Por enquanto as embalagens inteligentes ainda são um diferencial. As marcas que implementarem a tecnologia vão entregar muito mais conteúdo e vão se conectar melhor com os seus consumidores. Mas, acredito que em pouco tempo, a embalagem inteligente será a norma do mercado. Aqueles que chegarem primeiro e usufruírem dessa tecnologia irão se destacar ainda mais com seus consumidores enquanto ainda é novidade”, complementa Robson do Midiacode.

Serviço

• Webinar Embalagens Inteligentes – A 4º Geração do QR Code

• Quando: Quinta-feira (29/07/2021)

• Horário: às 15h (16h de Brasília)

• Transmissão: Canal do INDT Oficial no YouTube

• Inscrição: https://materiais.indt.org.br/webinar-midiacode

