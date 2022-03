Wesley Safadão é contratado por R$ 650 mil para cantar em festa de aniversário de Rio Preto da Eva

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No dia 31 de março deste ano o município de Rio Preto da Eva (a 81 km de Manaus) começa a comemorar 40 anos, e a Prefeitura pretende gastar cerca de R$ 1,5 milhões com a festa de aniversário. Os cantores Wesley Safadão, Léo Magalhães e Israel Novaes foram chamados para serem atrações do evento.

De acordo com extrato do contrato firmado com o escritório do cantor Wesley Safadão, pulicado em Diário Oficial nesta segunda-feira (14), será desembolsado R$650 mil pelo show do artista, que tem cerca de cerca de 1h de duração.

Do valor total, de acordo com o documento, R$ 100 mil serão pagos pela prefeitura e o restante será fruto de patrocínio.

O prefeito do município, Anderson Souza, não esclareceu até o momento, de onde virá o dinheiro para custear a realização da festa com quatro dias de duração.

O político postou vídeos dos artistas no stories de suas redes sociais, anunciando a festa e chamando o povo para o evento.

Leia o documento na íntegra: rio-preto-ws