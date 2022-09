Wilson anuncia Hospital Universitário e novos polos da UEA no interior, ao apresentar plano a servidores e alunos

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, se reuniu com servidores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) hoje, 20 de setembro, para ouvir demandas e anunciar novos compromissos, como a construção de um Hospital Universitário e mais polos da instituição no interior do estado.

Wilson disse, ainda, que vai discutir com a comunidade acadêmica o destino da Cidade Universitária, projeto de governos passados que não foi levado à frente.

“Desde que eu assumi o Governo eu tenho ido muito ao interior, e é um clamor de quem está no interior a instalação de polos da UEA, para que a gente esteja lá com os nossos professores, nossos profissionais e que o aluno não precise sair de lá quando termina o Ensino Médio para vir para a capital”, disse o governador. No governo Wilson, já foram inaugurados os núcleos de Santo Antônio do Içá e de Sebastião do Uatumã.

Sobre a construção do Hospital Universitário a UEA, Wilson disse que o projeto já está sendo elaborado. “É um grande sonho do pessoal dos cursos dessa área de saúde, de medicina, de enfermagem. E é importante para que a gente utilize esse espaço como laboratório e também sirva como um espaço de prestação de serviços para a comunidade”, afirmou.

Wilson também valoriza os servidores e está trabalhando para pagar as datas-bases em atraso. Para 286 servidores que atuam no administrativo, o governador concedeu Gratificações de Desempenho Universitário (GDU).

Além disso, concedeu 713 promoções horizontais para professores; 120 promoções horizontais para técnicos administrativos; e 189 promoções verticais para professores.