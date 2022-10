Wilson destaca obras de mobilidade para o Distrito Industrial, em reunião com trabalhadores da Coplast

Redação AM POST

Durante encontro com trabalhadores da empresa Coplast, hoje (27/10), o candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), destacou a realização de obras de mobilidade urbana importantes para o desenvolvimento das atividades do Polo Industrial de Manaus (PIM). Ele reafirmou compromisso com a defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A Coplast, situada no Distrito Industrial de Manaus, atua na reciclagem de resíduos gerados pelas empresas do PIM. “Vocês fazem um bem muito grande para a questão ambiental, para a preservação dos nossos recursos naturais”, disse Wilson aos trabalhadores da empresa.

“A gente tem feito algumas obras importantes como o nosso Anel Leste, que vai tirar a movimentação das carretas da General Rodrigo Otávio e do V8. A gente tem uma intervenção também na Manaus 2000, naquele sinal que dá acesso a Seduc. Aquele sinal vai sair dali, vai ser mão única para o Distrito. E na Manaus 2000 a gente vai fazer interligação com o Prosamin da comunidade da Sharp, direto para o Centro”, detalhou Wilson sobre as obas de mobilidade que realiza.

As intervenções viárias, que já estão em andamento, fortalecem as atividades do Distrito Industrial, dando mais agilidade para o transporte de cargas das empresas para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e para as rodovias AM-070 e AM-010. Também vão dar mais segurança para outros motoristas e passageiros que trafegam pelo Distrito.

A empresa atualmente conta com mais de 700 colaboradores diretos e se preocupa com a preservação do meio ambiente. Há 40 anos é opção para reciclagem de resíduos plásticos gerados pelas indústrias do PIM e para o gerenciamento e destinação ambientalmente correta dos demais resíduos sólidos e líquidos industriais.