Wilson está 10 pontos à frente do segundo colocado e mantém liderança em nova pesquisa eleitoral

Pesquisa da Perspectiva Mercado e Opinião, divulgada na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, aponta que o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), está com 33% das intenções de votos, 10 pontos à frente do segundo colocado, que contabiliza 23%.

A 11 dias das eleições, a pesquisa revela que Wilson cresceu quatro pontos em relação ao último levantamento, divulgado no dia 9 de setembro, quando o atual governador contabilizava 29% na preferência dos entrevistados pela pesquisa.

Na comparação com o primeiro levantamento da Perspectiva, realizado no mês de março, quando Wilson registrava 22% das intenções de votos, o crescimento é de 11%.

A pesquisa divulgada hoje ouviu 1.500 pessoas em Manaus e nos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas, entre os dias 18 e 20 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código de número AM- 080/2022. A margem de erro é de 2,5%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%.

