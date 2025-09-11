A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Wilson Lima abre 2ª Feira de Negócios e Inovação da Afeam com expectativa de movimentar R$ 10 milhões

Feira oferece crédito, renegociação, capacitações e conexões entre empreendedores, investidores e instituições, com entrada solidária e certificação.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 22:19

Notíicas do Amazonas –  O governador Wilson Lima abriu, nesta quinta-feira (11/9), a 2ª Feira de Negócios e Inovação da Afeam, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento segue até sexta (12/9) e deve movimentar R$ 10 milhões em crédito e atrair cerca de 3 mil visitantes, consolidando-se como vitrine de empreendedorismo, inovação e acesso a financiamento no Amazonas.

Ao destacar a importância do crédito produtivo, o governador afirmou que o apoio financeiro impulsiona consumo, emprego e renda, permitindo que pequenos negócios e empresas em expansão rompam ciclos de vulnerabilidade e cresçam de forma sustentável. A cerimônia contou com parlamentares, representantes de tribunais e lideranças do setor produtivo, além de entidades parceiras como OCB/AM, ADEMI/AM, Sebrae/AM e FIEAM.

Entre os diferenciais desta edição, a Afeam apresenta linhas de crédito com juros reduzidos, prazos flexíveis e orientação especializada, incluindo renegociação de dívidas. Programas como Mais Crédito Amazonas (estímulo a diversos setores) e Limpa Crédito (liquidação de débitos) estão em evidência. A história da empresária Rosana Rocha ilustra o impacto do financiamento: após dificuldades financeiras, ela estruturou sua agência de viagens com R$ 8 mil aportados em 2022, ampliando operações e equipe.

A feira funciona das 14h às 20h, reúne mais de 80 estandes e 20 parceiros, com rodadas de negócios, oficinas e palestras sobre inovação, finanças, marketing digital, Zona Franca de Manaus, inteligência artificial e negócios da floresta. A entrada é solidária (1 kg de alimento não perecível), que será destinado a instituições filantrópicas. Participantes das palestras recebem certificação de 12 horas extracurriculares.

No balanço institucional, a Afeam celebra 26 anos em 2025, com R$ 3,04 bilhões concedidos em cerca de 300 mil operações, beneficiando 900 mil empreendedores. Entre 2019 e 2025, foram R$ 1,4 bilhão contratados (60% no interior e 40% na capital). Em 2023 e 2024, a agência liderou a aplicação de microcrédito na região Norte e figurou entre os primeiros no ranking nacional.

