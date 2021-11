Wilson Lima acompanha a entrega de 5 toneladas de pescado a mais de mil famílias, em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (20/11), a entrega de 5 toneladas de pescado e 1,8 tonelada de farinha para pessoas que vivem em vulnerabilidade social no município de Coari (a 450 quilômetros de Manaus). A ação faz parte do programa Peixe no Prato Solidário, executado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e beneficiará mais de mil famílias nesta 10ª edição.

Coari é o terceiro município do interior a receber a iniciativa, depois de Rio Preto da Eva e Parintins. Além de beneficiar a população, o programa incentiva o consumo de pescado que segue as boas práticas de manejo e controle sanitário, oferecendo à população um peixe saudável e nutricionalmente completo.

A distribuição é coordenada pelo Sistema Sepror, Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Fico feliz em retornar com uma ação tão significativa para as famílias. Hoje estamos chegando com o Peixe no Prato, que é um programa que distribui pescado para aquelas famílias que mais necessitam. Por um lado ajudamos as pessoas que mais precisam, por outro a gente garante a compra do pescado do pescador. O que a gente está fazendo é um resgate do respeito e cidadania”, declarou o governador Wilson Lima.

Gratidão – A agricultora Márcia da Silva, de 39 anos, foi uma das primeiras a chegar ao local de entrega do pescado, por volta das 6h. Ela, que é moradora da comunidade Colônia do Paraíso, utilizará o benefício para alimentar os 11 filhos. “Eu me sinto agradecida, porque eu cheguei cedo. Dos meus 11 filhos, eu tenho três filhos pequenos e eu agradeço o governador por ter sido contemplada”, afirmou Márcia.

O agricultor e pescador Wenserlau Francisco de Lima, 60, também foi um dos beneficiados pelo “Peixe no Prato Solidário”. “Eu quero agradecer ao governador Wilson Lima, que trouxe esse projeto para nós, para toda a população aqui do Amazonas”, agradeceu Wenserlau.

Edições

Esta é a décima edição do programa “Peixe no Prato Solidário”, sendo a terceira que acontece no interior do Amazonas. Ao todo, somada à ação de Coari, já foram distribuídas quase 40 toneladas de pescado a famílias em situação de vulnerabilidade social do estado.

Sobre o programa

O programa “Peixe no Prato Solidário” foi idealizado pelo Governo do Amazonas para atender as famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia da Covid-19. A aquisição do pescado junto aos produtores regionais é realizada pela ADS, com recursos financeiros repassados pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), e oferece à população peixes frescos e de qualidade, como o tambaqui roelo, curumim e pirarucu.

