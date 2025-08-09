Wilson Lima acompanha Festival de Cirandas em Manacapuru e entrega EPIs

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou neste sábado (9) Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, para acompanhar os preparativos do 27º Festival de Cirandas, que reúne as agremiações Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional. Durante a visita, o governador entregou 150 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os artistas e trabalhadores dos galpões e formalizou a doação de 50 mil copos de água envasados e temáticos para o evento.

Com investimento recorde de R$ 7,6 milhões para o festival de 2025, o Governo do Estado reforça o apoio à cultura e à segurança dos profissionais envolvidos.

“Não há a menor dúvida de que esse vai ser o maior festival de todos os tempos, pelo profissionalismo que os artistas têm apresentado, organização, direção, enfim, tudo que tem cercado a questão da divulgação com a abertura no Teatro Amazonas pela primeira vez, o nosso maior símbolo cultural do Estado. Não é só a festa, mas é o que ela representa em termos de identidade cultural, atividade econômica, todo mundo sai ganhando”, afirmou Wilson Lima.

Cada uma das três agremiações recebeu 50 kits contendo macacão na cor escolhida pela ciranda, capacete, protetor auricular, óculos de proteção e botas. A entrega tem como objetivo garantir mais segurança aos trabalhadores que confeccionam alegorias, figurinos e realizam demais atividades nos galpões.

A Ciranda Tradicional reúne cerca de 600 integrantes, a Flor Matizada mais de 300 trabalhadores, e a Guerreiros Mura mobiliza aproximadamente 400 pessoas. Juntas, as três agremiações envolvem mais de 1,3 mil pessoas diretamente na produção cultural do festival.

Participaram da entrega dos EPIs os deputados estaduais Alessandra Campelo e Cristiano D’Angelo; a prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel; o prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade; o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André; e a diretora-presidente da Cosama, Deisiane Erculano.

O presidente da Ciranda Tradicional, Magal Pinheiro, destacou a importância da iniciativa: “Nunca vi um governador entregar os EPIs, preocupado com os funcionários que cuidam das nossas alegorias. Isso é muito importante, isso é valorizar os nossos prestadores de serviços.”

Renato Teles, presidente da Ciranda Guerreiros Mura, também agradeceu o apoio: “Hoje temos essa felicidade de um governador visitar nosso galpão, trazendo recursos, trazendo melhorias para a ciranda, fortalecendo o festival de Manacapuru.”

O presidente da Ciranda Flor Matizada, Alexandre Queiroz, ressaltou o investimento do governo: “O nosso governador Wilson Lima está dando o maior repasse de investimento para as cirandas, além das parcerias com a Cosama e os EPIs, que é muito bom, pela questão de segurança dos nossos trabalhadores. Fica aqui a nossa gratidão.”

Além da entrega dos EPIs, o governador formalizou a doação de 50 mil copos de água para as associações folclóricas, sendo cerca de 16,6 mil para cada ciranda, por meio de Termo de Parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). A Cosama também instalará um ponto de hidratação no Parque do Ingá, com quatro máquinas purificadoras de água, para atender o público durante os três dias do evento.

O Festival de Cirandas de Manacapuru 2025 será realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto, com expectativa de público superior a 70 mil pessoas, movimentando cerca de R$ 5 milhões na economia local e gerando mais de mil empregos diretos e indiretos.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 35,5 milhões no festival, consolidando-o como um dos principais eventos culturais do estado e fortalecendo a economia criativa na região.