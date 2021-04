Wilson Lima acompanha início da missão do barco do Ipem no atendimento emergencial em cidades atingidas pela cheia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima deu início, nesta segunda-feira (05/04), à missão da Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), que vai levar serviços de saúde e cidadania para municípios atingidos pela cheia dos rios. A embarcação partiu de Iranduba rumo aos municípios de Lábrea, Canutama e Tapauá.

A oferta dos serviços para esses municípios faz parte da Operação Enchente 2021, realizada pelo Governo do Amazonas e que está levando ajuda humanitária e um conjunto de outras ações para diminuir os impactos do fenômeno natural da subida das águas.

“O rio tem subido muito. As calhas mais prejudicadas nesse momento são as do Juruá e do Purus, e essa embarcação está indo para o Purus. Esse é o braço do Governo do Estado estendido para esses municípios, para esses nossos irmãos que estão sendo atingidos agora com a subida dos rios”, destacou o governador.

Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Márcio André Brito, a missão é mais uma das diversas atividades transversais do Governo do Estado. “Estamos saindo para Canutama, Lábrea e Tapauá nesse primeiro momento, a calha do Purus, mas já está programado para, a partir de maio e julho, atendermos a calha do Solimões e do rio Madeira”, adiantou.

Serviços – Nos municípios, o Ipem-AM vai realizar a verificação nos postos de combustíveis flutuantes e comércios em geral, além de orientar os consumidores e os empresários.

“No primeiro momento, nós estamos realizando orientação tanto para o consumidor quanto para o empresário e, no decorrer do tempo, realizaremos verificação nos supermercados, produtos removidos, questão da qualidade e tudo que estiver ao nosso alcance”, disse o metrologista do Ipem, Davi Alberto.

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizará orientação no comércio em geral. “O Ipem e o Procon não estão indo com o objetivo de punir ou de multar, mas para orientar esses comerciantes, para garantir uma prestação desse serviço de qualidade”, disse o governador Wilson Lima.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estima realizar 3 mil atendimentos com a emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento.

A Defesa Civil do Amazonas fará vistoria aos afetados da enchente, e realizará orientação às Defesas Civis Municipais sobre a decretação de estado de emergência.

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) vai orientar a população sobre o Cadastro Único, Bolsa Família e em relação ao acesso aos demais benefícios federais.

A Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) darão suporte para as demais secretarias e órgãos que embarcaram na missão.

Operação Enchente – Neste ano, a Operação Enchente está levando aos municípios afetados pela cheia uma série de ações, dentre as quais doação de cestas básicas; oferta de crédito financeiro e anistia de dívidas pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) em apoio ao setor primário; suspensão de cobrança da tarifa de água em municípios atendidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); e instalação de abrigos e de estações de tratamento de água.

Toda a operação tem um investimento inicial estimado em R$ 67 milhões. “Hoje nós já temos 12 municípios que estão em situação de emergência. Nós estamos priorizando esses irmãos que estão sendo mais atingidos agora, e aí a gente vai continuar com essa ação permanente, porque nesse ano nós devemos ter uma cheia muito significativa. A gente trabalha com a possibilidade de ter pelo menos 50 municípios atingidos”, disse Wilson Lima.

Visita aos municípios – O governador Wilson Lima tem coordenado, pessoalmente, ações da Operação Enchente 2021 em alguns municípios. Nesta semana, ele vai para os municípios de Canutama, Tapauá e Lábrea, na calha do Purus.

No dia 12 de março passado, o governador e os servidores das secretarias envolvidas na operação estiveram em Eirunepé, Itamarati, Envira e Ipixuna, também na calha do Juruá.

Em fevereiro, nos dias 26 e 27, foram percorridos os municípios de Eirunepé, Envira e Guajará, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini, na calha do Purus.

