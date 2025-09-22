Wilson Lima acompanha mutirão de cirurgias e amplia Telessaúde em Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou nesta segunda-feira (22/09) Presidente Figueiredo, a 117 km de Manaus, para acompanhar um mutirão de cirurgias oftalmológicas e inaugurar uma nova telessala do programa Saúde AM Digital. As ações reforçam a prioridade do governo estadual na área da saúde, promovendo atendimentos especializados e ampliando o acesso a teleconsultas no interior.

Leia mais: Ex-relator da inelegibilidade de Bolsonaro, Benedito Gonçalves, tem visto americano cancelado

PUBLICIDADE

O mutirão, realizado na Unidade Hospitalar de Presidente Figueiredo entre os dias 22 de setembro e 3 de outubro, atenderá 370 pacientes. Do total, 175 serão submetidos a cirurgias de pterígio e 95 a procedimentos de catarata. O programa Opera+ Amazonas, responsável pela ação, prevê a realização de 10 mil procedimentos eletivos em municípios do interior.

O investimento para a realização das cirurgias foi de R$ 500 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado Delegado Péricles, com validação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O governo também forneceu insumos e medicamentos por meio do Centro de Medicamentos do Amazonas (Cema), garantindo estrutura completa para os procedimentos.

PUBLICIDADE

“Eu sei o quanto é angustiante uma pessoa passar meses ou até anos aguardando por um procedimento como a cirurgia de catarata. Por isso, temos dado prioridade à saúde desde 2019 e feito questão de pagar as emendas destinadas a mutirões como este, além de garantir toda a estrutura da Secretaria de Saúde”, destacou Wilson Lima durante a visita.

Entre os atendidos está o agricultor Paulo Cardoso, de 57 anos, que já realizou duas cirurgias de catarata. “Eu estava esperando há mais de um ano e essa ação foi maravilhosa para o povo de Presidente Figueiredo. Nota 10. Já é a segunda cirurgia e, para mim, é gratificante poder enxergar novamente. Esse projeto caiu do céu”, afirmou.

PUBLICIDADE

Telessaúde chega a Presidente Figueiredo

Na mesma agenda, o governador inaugurou a telessala do Saúde AM Digital na Unidade Básica de Saúde Francisco Xavier, no Centro do município. O espaço beneficiará mais de 30 mil pessoas, oferecendo consultas em 17 especialidades médicas e multiprofissionais, incluindo cardiologia, ortopedia, pediatria, ginecologia, endocrinologia, psiquiatria, neurologia e psicologia.

PUBLICIDADE

Com a inauguração, o programa passa a contar com 92 telessalas em 36 municípios do Amazonas, consolidando-se como o maior programa de teleconsultas do país. A iniciativa reduz a necessidade de deslocamentos para atendimento especializado, garantindo diagnósticos e acompanhamento médico mais rápido.

O comerciante Felipe Aragão Filho, de 61 anos, participou de uma consulta de cardiologia na nova telessala e elogiou o serviço. “Foi perfeito, o médico foi maravilhoso e a consulta excelente. Eu já estava esperando há mais de seis meses e agora aconteceu rapidamente. Podem procurar o Telessaúde que é perfeito, uma boa iniciativa do Governo do Estado”, avaliou.

Além das telessalas, o Saúde AM Digital oferece aplicativo para teleconsultas, permitindo atendimentos domiciliares, e uma assistente virtual via WhatsApp (92 3190-1504) que antecipa agendamentos para pacientes do SUS que estão na fila do Sisreg.