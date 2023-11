Wilson Lima afirma que Estado está à disposição da Prefeitura de Parintins para assumir o abastecimento de água do município

Notícias do Amazonas – O Governador Wilson Lima destacou que o Governo do Amazonas está à disposição da Prefeitura de Parintins para ajudar na melhoria do serviço de tratamento e abastecimento de água da cidade, oferecido pelo município. O anúncio foi feito no ginásio da Escola Estadual Tomaszinho Meirelles, neste sábado (11/11), durante solenidade de entrega de títulos definitivos para famílias da comunidade Pascoal Alaggio.

A iniciativa do governador leva em consideração os relatórios técnicos elaborados pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), referentes ao sistema público de abastecimento de água da cidade, que identificaram problema de contaminação de 22 poços, com funcionamento irregular na cidade.

O governador Wilson Lima afirmou que o estado pode administrar o sistema de abastecimento de água de Parintins, mas explicou que a medida só pode ser adotada se a Prefeitura Municipal autorizar. Esse trabalho poderá ser coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Cosama.

“Temos algumas iniciativas através da Cosama, e através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Falei aqui para o prefeito da disposição do Estado do Amazonas em ajudar nessa questão da água. Se for o caso, o Estado do Amazonas assume o abastecimento. É complicado os municípios gerirem isso sozinhos, não porque não tenham competência, mas porque as finanças (municipais) não permitem que isso aconteça”.

Conforme o relatório da FVS e Cosama, são necessárias providências emergenciais dada a gravidade da situação de contaminação com concentração altíssima de poluentes, como: amônia, manganês, ferro e os mais graves: nitrato e alumínio, bem como a presença de coliformes totais e fecais.

Esses contaminantes, quando absorvidos pelo corpo humano, podem causar consequências graves em vários órgãos do corpo humano com efeitos neurotóxicos, guardando correlação com doenças graves.

A FVS-RCP e a Cosama assinaram, em 24 de agosto de 2023, o Termo de Cooperação Técnica nº 01/2023 para aprimorar as ações de vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano no interior do Amazonas. Em agosto de 2023, a Cosama realizou análise e emitiu o Relatório Sintético da Situação dos Poços de Parintins.

O relatório aponta que o sistema de tratamento e distribuição de água no município deve passar por uma imediata intervenção técnica, que demandará conhecimento, experiência e grande investimento para que, a curto e médio prazo, a população de Parintins possa estar fazendo uso de uma água de boa qualidade e apta para consumo humano.

Todo o fornecimento público de água para consumo humano em Parintins provém de captação subterrânea (Aquífero Alter do Chão) e está sob a responsabilidade do Sistema Autônomo de Água e Esgoto Municipal (SAAE), que conta com 28 poços tubulares em operação.

A Sedurb atua na formulação e implementação de políticas públicas de saneamento básico e habitação, execução das políticas energéticas e de recursos hídricos, bem como o planejamento, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas de Programas Estruturantes de infraestrutura e Projetos Estratégicos de interesse do Poder Executivo Estadual.

Em Parintins, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Sedurb, que coordena o Programa de Saneamento Integrado de Parintins (Prosai Parintins). O programa vai urbanizar uma área de risco de alagação na região conhecida como Lagoa da Francesa, com o objetivo de solucionar os problemas ambientais, urbanísticos e sociais do local e redondezas.