Wilson Lima afirma que segurança pública se faz com valorização do profissional, estrutura e tecnologia

O pré-candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou, nesta segunda-feira, 15 de agosto, que segurança pública se faz com valorização do profissional, infraestrutura e equipamentos, e tecnologia. Ele frisou, ainda, que além de convocar os aprovados no concurso para as forças de segurança, já planeja novo certame para a Polícia Militar.

“Segurança pública a gente faz com três itens que são importantes: valorização do profissional, infraestrutura e equipamentos, e tecnologia. E nós investimos como nunca antes”, disse Wilson durante entrevista ao programa Ponto Máximo, do portal CM7 Brasil.

Para a valorização do servidor, Wilson destacou a aprovação da Lei de Cursos, uma luta de 10 anos dos policiais militares, promoções em dia e pagamento de abono fardamento, entre outras.

A Lei de Curso garante bonificações, incorporadas ao salário sendo 25% para pós-graduação, 30% para mestrado e 35% para doutorado. Dois mil policiais e bombeiros já foram contemplados este ano.

Em infraestrutura e novos equipamentos, o pré-candidato listou a construção do novo quartel da Rocam, reforma de delegacias e a entrega de viaturas tracionadas, além 500 rádios comunicadores, 7 mil armas entre metralhadoras e pistolas 9 milímetros, lanchas blindadas e a instalação da Base Arpão, que atua diretamente no enfrentamento ao crime organizado pelos rios.

Os investimentos, ressaltou o governador, resultaram na apreensão recorde de mais de 60 toneladas de drogas e mais de 2.500 prisões na base Arpão e em operações em área de fronteira.

Em tecnologia, Wilson destacou o investimento no Paredão, um sistema de monitoramento por câmeras inteligentes, com 500 equipamentos instalados em pontos estratégicos da capital. Além de identificar e possibilitar a recuperação de veículos roubados, o sistema ajuda na desarticulação de quadrilhas e em investigações de outros crimes.

Concursos

Na entrevista, Wilson Lima citou a realização de concursos públicos para a Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito e Secretaria de Estado de Segurança Pública com o total de 2,5 mil vagas. Disse que além de convocar os aprovados, vai realizar um novo certame para a Polícia Militar.

“Fizemos agora concurso público para a Polícia Militar, convoquei cerca de 400 homens do concurso de 2011 e em 2023 vamos fazer outro concurso público”, destacou.