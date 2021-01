Wilson Lima agradece a governadores por decisão de doar 5% de vacinas contra Covid-19 ao AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores do Brasil, na noite desta quinta-feira (21/01), os chefes dos executivos estaduais decidiram que 5% das doses dos próximos lotes de vacinas contra Covid-19 serão destinados ao Amazonas. A proposta valerá para as doses da vacina da AstraZeneca e para o próximo envio da Coronavac feito pelo Ministério da Saúde. O órgão federal ainda não anunciou quando as novas remessas de imunizante serão repassadas aos Estados.

A proposta foi apoiada pelos governadores, sem objeção. A expectativa é que o Governo Federal adquira 6 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que estão sendo importadas da Índia. É a partir delas que os governadores pretendem efetuar o repasse de doses ao Amazonas. O governador Wilson Lima disse que a maior celeridade da imunização no Estado será importante para o controle da pandemia de Covid-19, que já tirou a vida de 6.757 amazonenses.

“Medidas como essa são muito importantes para o momento que o Amazonas vive agora. Estamos em guerra contra o vírus, e trabalhando dia e noite para normalizar o abastecimento de oxigênio em nossas unidades, assim como ampliar o número de leitos. Mas precisamos imunizar as pessoas com mais rapidez para que haja um controle mais célere da pandemia”, disse.

Autor da proposta, o governador Wellington Dias, do Piauí, afirmou que a divisão das vacinas é uma questão humanitária. A ideia é que assim que tiverem as vacinas, em cima do total que será destinado pelo Ministério da Saúde a cada Estado, sejam separadas 5% para o AM.

“Amigos, o que vou defender aqui é uma questão humanitária. Participei agora de GT sobre Manaus e a situação é muito séria, e já se espalha na região. A transmissibilidade é alta”, salientou Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste e coordenador da Temática de Vacina no Fórum dos Governadores.

“Foi apresentada por equipe técnica a destinação de uma cota de vacina da nova remessa para lá (Amazonas). (…) Tira 5% do total e faz a partilha do restante”, explicou o governador piauiense.

Imunização – Com as vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde, neste primeiro lote, o Amazonas vai imunizar 130.463 pessoas, a maioria população indígena. Serão atendidos 100.642 indígenas aldeados. A fase também contempla 60 pessoas com deficiência que moram em abrigos e 400 idosos que vivem asilos.

Além disso, as vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde vão conseguir atender, neste momento, 34% dos profissionais de saúde, o equivalente a 29.361 trabalhadores. Cada pessoa recebe duas doses da vacina.

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a doação de 50 mil doses de Coronavac ao Amazonas. Mas o lote ainda não foi enviado ao governo estadual.

* Com informações da assessoria de imprensa