Wilson Lima amplia oferta de leitos de cirurgias e capacidade de quimioterapias na Fundação Cecon

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quarta-feira (15/03), a ampliação da capacidade instalada da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) para realização de cirurgias e de quimioterapia, com o investimento em modernização da estrutura, novos leitos e recursos humanos na unidade.

“Com isso, a gente aumenta a nossa capacidade de quimioterapia, praticamente dobrando a quantidade de procedimentos que são realizados. Da mesma forma que a gente já resolveu o problema da radioterapia lá atrás e hoje a gente não tem ninguém na fila esperando por uma quimio ou uma radio(terapia)”, declarou o governador do Amazonas.

Na ocasião, Wilson Lima também vistoriou as obras do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), que funcionará anexo à FCecon e será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero, que são causadas por inflamações persistentes de tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Os trabalhos estão avançados e a previsão de entrega é para ainda este primeiro semestre de 2023.

Acompanharam o governador o secretário estadual de saúde, Anoar Samad; o diretor da Fundação Cecon, o mastologista Gerson Mourão; a médica ginecologista e gerente do serviço de Ginecologia da FCecon, Mônica Bandeira; o deputado estadual Dr. Gomes.

“O governador Wilson Lima reativou o 6º andar e agora está funcionando. Nós fazíamos 90 quimioterapias por dia, hoje vai para 160. Assim como também não temos mais fila de radioterapia. São os investimentos que o governador tem dedicado. A gente tem feito e tem lutado para o melhor por atendimento à população”, informou o titular da SES-AM, Anoar Samad.

Aumento da estrutura

Ao todo, estão sendo incorporados ao quadro de funcionários da FCecon 12 enfermeiros e 31 técnicos de enfermagem, remanejados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“É uma gratificação enorme porque a gente tá aqui pra ajudar, para compor essa equipe e, pelas condições que estão sendo dadas, está muito maravilhoso. Com estrutura, os leitos, a expectativa é a melhor possível”, comentou a enfermeira Glenda Soares, 42, que começou a trabalhar na unidade essa semana.

Quimioterapia

Em relação a ampliação da quimioterapia infusional, desde 2020, dez acomodações são utilizadas no 6º andar, durante três dias da semana, para apoio aos pacientes. Agora, serão 20 acomodações funcionando de segunda a sexta-feira. A capacidade de atendimento passa de 90 pacientes por dia para 160, um aumento de quase 100%.

“É uma alegria. Todos nós aqui somos prioridade, mas tem pessoas com mais prioridade ainda. Os profissionais daqui são competentes e eu me sinto bem aqui, sempre fui bem tratada”, disse Maria Benedita de Souza, 58, que se trata na unidade de um câncer de mama.

Cirurgias

Em 2022, o Centro Cirúrgico da FCecon e a Central de Material Esterilizado (CME) foram revitalizados com um investimento de mais de R$ 6,4 milhões. Agora, as nove salas cirúrgicas da unidade estão disponíveis para atendimento de pacientes.

Foram adquiridos focos cirúrgicos móveis e de teto com tecnologia a LED, camas fawler elétricas, cinco torres de vídeo, mesas cirúrgicas, bisturis elétricos, entre outros.

Com a revitalização, as nove salas do Centro Cirúrgico se tornaram disponíveis para procedimentos. A nível de comparação, em 2016, a FCecon tinha apenas quatro salas aptas para funcionamento. A readequação na estrutura permite um aumento de 33% no número de procedimentos. Em 2022, foram 2.772 cirurgias realizadas.