O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (23/06), mais uma Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento do Amazonas (ADS), que passa a funcionar no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul da capital, todas as sextas das 15h às 19h. Com a nova unidade, o número de feiras de produtos regionais foi ampliado para 57.

“Temos feito uma série de ações junto ao setor primário e a entrega desta feira aqui da ADS é mais uma dessas ações que a gente faz para que o pequeno produtor tenha um espaço para comercializar o seu produto também na sexta-feira e aqui estão pessoas que moram no entorno de Manaus, na zona rural de Manaus e também na região metropolitana, gente de Autazes, de Manacapuru, de Rio Preto da Eva e de outros municípios que estão aqui fazendo parte desse cinturão verde”, destacou o governador Wilson Lima.

A nova estrutura conta com cinco tendas de 10×10 metros, que, inicialmente, abriga em média 40 feirantes que são produtores rurais de cidades da região metropolitana. No local, os consumidores poderão adquirir produtos regionais como frutas, legumes e verduras, incluindo limão, maracujá, peixe, farinha, artesanato e plantas ornamentais e medicinais.

Das 57 edições de feiras, 13 são na capital e 44 no interior, beneficiando mais de 600 feirantes em todo o Amazonas. As edições são realizadas pela ADS, que integra o sistema da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) – incluindo ainda o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

“É mais uma oportunidade que nós temos de escoar nossos produtos do nosso município diretamente para o consumidor. É através do governador Wilson Lima que nós conseguimos realizar esse sonho de todos os consumidores porque nós não temos atravessadores”, afirmou Rodolfo Augusto, agricultor do município de Autazes que cultiva tucumã e castanha.

Além do governador Wilson Lima, estiveram presentes os deputados estaduais Carlinhos Bessa, Mário César Filho, Adjuto Afonso e João Luiz; os vereadores Lissandro Breval, Alan Campelo, Márcio Tavares, Professora Jaqueline, Ivo Neto e Rosivaldo Cordovil; além do secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães, e da presidente da ADS, Michelle Macedo.

Investimentos

Com atenção especial às áreas rurais, o Governo do Amazonas investe R$ 13 milhões para o programa que visa garantir a expansão das feiras nos 62 municípios do Amazonas. Entre os beneficiados estão produtores individuais, associações, cooperativas e agroindústrias, além da população local, que tem acesso a produtos de qualidade direto do produtor.

O investimento integra o pacote de recursos do Plano Safra 2023/2024, lançado pelo governador Wilson Lima, em abril deste ano, que totaliza R$ 3,72 bilhões relacionados aos programas do Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS). Cerca de 6% desse recurso é destinado aos programas da ADS, sendo investido mais de R$ 98 milhões em 2023 e mais de R$ 124 milhões em 2024.

O Plano Safra integra o Programa Agro Amazonas e tem como objetivo nortear e dar transparência às políticas públicas do Governo do Estado, voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor primário, interiorizando e diversificando a matriz econômica do Amazonas.

Programação de Feiras

Ainda nesta sexta, o Governo do Estado inaugurou uma Feira de Produtos Regionais Orgânicos e Agroecológicos no estacionamento G1, do Shopping Ponta Negra, zona oeste de Manaus, que será todas as sextas, das 15h às 19h, e conta com 55 feirantes. As novas edições – da Arena Amadeu Teixeira e do Shopping – fazem parte da programação de aniversário de 20 anos da ADS.

Em Manaus, as feiras acontecem de terça-feira a domingo em espaços estruturados pelo Governo do Amazonas em diferentes zonas da capital. A programação completa está disponível no site da ADS, diretamente nos links http://www.ads.am.gov.br/feiras-regionais/ (capital) e http://www.ads.am.gov.br/feiras-interior/ (no interior).

