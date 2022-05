Wilson Lima anuncia 4,7 mil famílias contempladas com o Auxílio Estadual Enchente em Anamã e Caapiranga

Redação AM POST

Como parte das ações da Operação Enchente 2022, o governador Wilson Lima destacou, nesta sexta-feira (20/05), que o Auxílio Estadual Enchente vai beneficiar 4.720 famílias afetadas pela cheia nos municípios de Anamã e Caapiranga (a 165 e 134 quilômetros de Manaus, respectivamente).

O benefício de R$ 300 vai injetar, ao todo, R$ 1,4 milhão na economia dos municípios, que estão em situação de emergência, como aponta o monitoramento feito pela Defesa Civil do Estado.

Além de levar ajuda humanitária para a população atingida pela subida dos rios, Wilson Lima coordenou as ações do programa Governo Presente nas duas cidades, nesta sexta-feira. O pacote de serviços aos moradores de Anamã e Caapiranga inclui atendimentos gratuitos de saúde, intensificação da vacinação contra a Covid-19, emissão de documentos e anúncios de investimentos em infraestrutura e no setor primário.

“Nós também estamos, através da Defesa Civil, garantindo assistência para que as pessoas mais prejudicadas tenham segurança alimentar, principalmente as crianças. Autorizei também a compra de madeira e a entrega do Auxílio Enchente que nós fazemos todos os anos. Aqui aproximadamente 2.600 famílias estão sendo beneficiadas, além de outras ações também que nós estamos fazendo, em parceria com a Prefeitura de Anamã”, detalhou Wilson Lima.

Beneficiados – Em Anamã, 2.680 famílias vão receber o cartão do Auxílio Estadual Enchente, fazendo com que R$ 804 mil circulem no comércio local. Já em Caapiranga, são 2.040 famílias contempladas com a parcela única de R$ 300, totalizando R$ 612 mil injetados na economia do município.

Além destes municípios, a distribuição dos cartões já iniciou em Manacapuru, Itamarati, Boca do Acre e Envira; que também estão em situação de emergência.

O pagamento do Auxílio Estadual Enchente vai beneficiar 100 mil famílias este ano, com o objetivo de minimizar o impacto da subida dos rios para a população mais vulnerável. O benefício é destinado à aquisição de alimentos, medicamentos, materiais de construção e outros, de acordo com a necessidade de cada família.

Acompanharam o governador em Anamã os deputados federais Átila Lins e Alberto Neto; os deputados estaduais Abdala Fraxe, Cabo Maciel, Saullo Vianna e Jona D’arc; além do prefeito Francisco Nunes Bastos (Chico do Belo).

Apoio – Também como forma de auxiliar a população atingida pela cheia, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) enviou frascos de hipoclorito de sódio para ajudar na purificação da água dos municípios, sendo 20 mil para Anamã; e 12 mil para Caapiranga.