Wilson Lima anuncia Campus Party Amazônia para outubro em Manaus

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, neste sábado (09/04), a Campus Party Amazônia, que será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro, no Studio 5 Shopping e Convenções, em Manaus. O anúncio foi feito durante a quinta edição da Campus Party Brasília (CPBSB5), no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal.

Em seu discurso, ao lado do diretor da Campus Party, Francesco Farruggia, o governador destacou o potencial do Amazonas para se tornar referência nas áreas de tecnologia e desenvolvimento sustentável, e destacou que eventos como a #CPAmazônia dão visibilidade, atraem investimentos e ajudam a propor soluções para demandas como a questão da internet no estado.

“É uma oportunidade que a gente tem de conciliar tecnologia e desenvolvimento sustentável, levando também em consideração a grande quantidade de empresas de perfil tecnológico que se tem na Zona Franca de Manaus”, disse Wilson Lima, ao também destacar que essas empresas terão a chance de participar e compartilhar inovações que estarão na Campus Party Amazônia.

Anunciada inicialmente para 2020, mas adiada por conta da pandemia de Covid-19, a versão amazônica do evento é planejada para o Amazonas, conforme já acontece em estados brasileiros como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.

Segundo o governador, a #CPAmazônia deixará um legado para o estado. “Nós já temos 50 laboratórios de robótica, e esses laboratórios serão complementados com o legado que será deixado pela Campus Party, que também vai começar a montar estruturas nas nossas escolas públicas para que outros alunos possam ter acesso ao que há de mais moderno no mundo da tecnologia”, revelou Wilson Lima.

Campus Party

Em Brasília, o evento começou na quarta-feira (05/04), e segue até este domingo (09/04), no Estádio Mané Garrincha. Nesta edição, a temática games é o carro-chefe, com campeonatos de e-Sports e palestras. Além disso, temas como astronomia, biomedicina, genética e empreendedorismo são abordados nos cinco dias de evento, somando mais de 200 horas de atividades.

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições na Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.