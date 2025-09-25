A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Wilson Lima anuncia Centro Integrado para vítimas infantis com 98% das obras concluídas

Estrutura no Aleixo reunirá, em um só local, escuta especializada, perícias, apoio jurídico e acolhimento, com gestão da Sejusc e inauguração prevista para outubro.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 22:12

Notícias do Amazonas – Com 98% das obras concluídas e inauguração prevista para outubro, o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente vítima de violência, em Manaus, foi o principal destaque apresentado nesta quinta-feira (25/09) durante a abertura do 1º Curso de Capacitação Continuada para Conselheiros Tutelares do Amazonas (CapacitaCon). O governador Wilson Lima afirmou que a estratégia estadual integra secretarias para prevenir vulnerabilidades desde a maternidade, garantindo dignidade, educação de qualidade e acolhimento.

Localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul, o espaço será o primeiro do país sob gestão direta de um governo estadual e o nono nesse formato no Brasil. O investimento de R$ 5 milhões foi viabilizado por ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e instituições da rede de proteção. Há ainda convênio federal de R$ 1,9 milhão para compra de equipamentos. A obra é executada pela UGPE e pela Sejusc, que também fará a gestão.

A estrutura terá 24 ambientes no térreo e 15 no pavimento superior, reunindo serviços como registro de boletim de ocorrência, escuta especializada, atendimento psicológico, acolhimento psicossocial, exames médicos e laboratoriais, perícias, apoio jurídico e acolhimento emergencial. O prédio contará com brinquedoteca, fraldário, recepção humanizada e entrada exclusiva para vítimas e familiares, a fim de garantir privacidade e reduzir a revitimização.

A cerimônia contou com a presença de Damares Alves, do deputado federal Silas Câmara, do pastor Jonatas Câmara, da ex-ministra Cristiane Britto e da secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa. O CapacitaCon, organizado pelo Ieadam em parceria com a AAM, reúne quase 300 conselheiros até sexta (26/09), com palestras e debates. A conselheira Ângela Santos destacou o fortalecimento da rede de proteção. Na ocasião, o governador também acompanhou atividades do curso de pós-graduação em Ciência Política da Faculdade Boas Novas.

Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

