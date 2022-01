Wilson Lima anuncia concurso público para Afeam com salários de até R$ 6 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira (19), o concurso público da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) com 30 vagas para novos servidores e salários que vão até R$ 6,8 mil.

Continua depois da Publicidade

O prazo para o edital ser lançado é de 90 dias. No momento foi iniciado o processo de contratação da banca que será responsável pelo certame.

Wilson Lima participou do lançamento do programa Mais Crédito Amazonas que tem o objetivo de fortalecer microempreendedores da capital e do interior, fomentar a geração de emprego, renda e o desenvolvimento dos negócios. O Mais Crédito Amazonas tem aporte inicial de R$ 220 milhões.

“O governador acabou de lançar o Mais Crédito Amazonas, que é o produto desse novo Governo, com orçamento que está iniciando com R$ 220 milhões e uma expectativa de contratação de mais de 25 mil operações de crédito. O nosso time está preparado, motivado e aguardando a partir da segunda-feira, 24 de janeiro, que acessem o nosso site”, disse o o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro.