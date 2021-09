Wilson Lima anuncia convênio de mais de R$ 5 milhões para pavimentar estradas de São Paulo de Olivença

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quinta-feira (02/09), investimento de R$ 5.147.006,44 para pavimentar em concreto três estradas do município de São Paulo de Olivença (distante 985 quilômetros de Manaus).

Um convênio foi assinado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e a Prefeitura de São Paulo de Olivença. O projeto prevê a pavimentação em concreto e drenagem superficial em 3,56 quilômetros das estradas da Betânia, Felisberto Martins e do Bonfim.

“A questão do viário é um tema importante para o interior para poder dar dignidade e respeito às pessoas que moram no município. Nós vamos aproveitar esse período de estiagem para atender esse pleito antigo do município”, disse o governador.

O prefeito do município, Nazareno Souza Martins, o Gibi, agradeceu a parceria com o Governo do Amazonas. “Esse é um benefício importante para o nosso município”, destacou Gibi. O deputado estadual e segundo vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Abdala Fraxe, participou da reunião para a assinatura do convênio.

Dos mais de R$ 5 milhões, R$ 4.992.596,25 são oriundos do Governo do Amazonas e R$ 154.410,10 são de contrapartida do município.

Os serviços que serão executados incluem terraplenagem com remoção do pavimento existente; regularização e reforço de subleito; pavimentação em concreto armado e drenagem com meio-fio e calçada.

Recuperação viária – Atualmente, o Governo do Amazonas executa 28 obras de recuperação do sistema viário de 21 municípios no estado. O investimento é de R$ 460.031.288,40 e os quilômetros de vias recuperados somados chegam a 179,76 quilômetros.