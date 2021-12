Wilson Lima anuncia criação de PAC em Presidente Figueiredo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Para garantia da cidadania, o governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (09/12), a criação de uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Esse é mais um presente para a população do município que amanhã completa 40 anos. Wilson Lima também entregou benefícios na ordem de R$ 450 mil para o setor primário e social do município e 29 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência (PCDs).

Wilson Lima foi ao município comandar o início da entrega de 2,2 mil cartões do Auxílio Estadual permanente, no valor de R$ 150 mensais, para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e também anunciou novos investimentos e fez o repasse de recursos para o setor social e primário.

“Hoje nós entregamos cheques do Fundo de Promoção Social, entregamos equipamentos para uma associação e também cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. E isso é um resgate histórico. Nós estamos trabalhando para zerar essa fila por cadeiras de rodas. Há algumas pessoas à espera de uma cadeira dessas para ter mais qualidade de vida”, disse o governador.

Os deputados estaduais Joana Darc, Roberto Cidade e João Luís acompanharam a comitiva do governador no município. Além de vereadores de Presidente Figueiredo e secretários de Estado.

PAC – O Pronto Atendimento ao Cidadão contará com serviços de emissão da 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG), atendimentos relacionados aos serviços de fornecimento de água e energia elétrica, entre outros, além de uma unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). O objetivo do Estado é trabalhar para levar atendimento para a população de todos os municípios do Amazonas.

Juntamente com a prefeita Patrícia Lopes, o governador assinou um Termo de Cooperação Técnica para criação da unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão. A parceria do Governo do Estado com a prefeitura de Presidente Figueiredo acontece por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Amazonas Mais Inclusão – Foram entregues, por meio do programa Amazonas Mais Inclusão, 29 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência (PcDs). O projeto é fruto de investimento de R$ 5 milhões liberados pelo Estado por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Uma das beneficiadas é a estudante Luciana Vitória de Almeida, de 15 anos. “Eu tô muito feliz porque ninguém lembra da gente. Gratidão a todos que estão lembrando da gente. Agradeço de coração. Vai vir alegria não só para mim, mas para todos os PcDs. No dia a dia vai ajudar muito quando nossos familiares quiserem levar a gente para algum lugar. Isso vai ser muito bom”, disse a estudante.

O cadastro para receber o benefício foi realizado em abril, mês da campanha Abril Azul, dedicada às pessoas com deficiência. A iniciativa, coordenada pela Sejusc, oferece aos PcDs e familiares a prática da habilitação e reabilitação da vida comunitária, promovendo a inclusão social, esporte e lazer, acesso à cidadania e direitos sociais.

Fomento

Wilson Lima também fez a entregou fomento referente à editais do FPS, no valor total de R$ 445 mil, para duas associações do setor primário e para uma do setor social.

A Associação Comunitária dos Micros e Pequenos Produtores Rurais do Ramal do Paulista do Setor Primário, recebeu um trator agrícola no valor de R$ 148,5 mil. Com este equipamento, os agricultores poderão ter um aumento da produtividade das áreas de cultivo, diminuirão o esforço braçal e melhorias na renda dos 56 associados do Ramal do Paulista, que trabalha com produção a laranja, limão, coco, banana, macaxeira e abóbora.

Outra entidade do setor primário é a Cooperativa Agroindustrial de Produtores do Projeto Uatumã (CPU Uatumã), que recebeu equipamentos agrícolas como roçadeira, pulverizador e tricunti que somam o valor de R$ 147,7 mil. A aquisição ajudará na renda de seus 48 agricultores associados que produzem laranja, limão, abacaxi, banana, macaxeira, abóbora e alface que também são comercializadas em feiras da região e de Manaus.

Já para o setor social foi entregue o cheque-pagamento no valor de R$ 149 mil para a Paróquia Santos Mártires e Nossa Senhora de Aparecida. Com o benefício, a Paróquia irá adquirir um veículo 4×4 para a realização de atividades da comunidade, entre elas, promover acesso da equipe da instituição e expandir o número de acompanhamento de 170 crianças residentes nos ramais e vicinais.