Wilson Lima anuncia doação de 300 toneladas de peixe para instituições assistenciais na Semana Santa

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (03/04), a doação de 300 toneladas de pescado para instituições assistenciais do estado e que serão distribuídas durante a Semana Santa para pessoas em situação de vulnerabilidade. Wilson Lima também anunciou a realização, nesta semana, do Feirão do Pescado 2023, que vai comercializar peixe a preços mais baixos.

Tanto o pescado doado, adquirido pelo Governo do Amazonas, quanto o peixe que será comercializado durante o feirão, são produzidos por pescadores e piscicultores locais e a iniciativa fortalece a geração de renda desses trabalhadores.

“Por um lado, a gente está fomentando a economia e, por outro, a gente está ajudando aqueles que mais precisam. Com essas 300 toneladas nós vamos colocar peixe na mesa de, aproximadamente, 100 mil famílias que de outra forma não teriam condições de ter um peixinho na semana santa”, destacou o governador.

O Governo do Amazonas já entregou mais de 680 toneladas de peixe à população por meio do programa Peixe no Prato Solidário desde que foi criado, em 2021.

Participaram da solenidade de anúncio os deputados estaduais João Luiz e George Lins; os vereadores Bessa, Jaqueline e Márcio Tavares; o secretário da Sepror, Petrúcio Magalhães; a presidente da ADS, Michelle Bessa e a secretária executiva do FPS, Kathleen Santos; além de representantes das instituições credenciadas pelo Estado.

Pescado doado

O investimento na aquisição dos peixes, que serão doados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) já credenciadas pela rede de assistência do Estado, é de R$ 4,5 milhões. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A entrega faz parte do Programa de Assistência Familiar (PAF) e as 300 toneladas são equivalentes a 80% da quantidade entregue em todo o ano de 2022. Ao todo, 200 instituições vão receber o pescado, beneficiando 100 mil famílias atendidas.

Uma dessas instituições é a Associação do Idoso Paz e Bem, que existe há 15 anos e trabalha com 120 famílias. Segundo a presidente, Marilza Magalhães, é a primeira vez que a associação participa da ação.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima. Nós nunca ganhamos uma doação dessa de peixe como estamos ganhando agora. Quando chega nesse período da Páscoa, muitas famílias em vulnerabilidade econômica e social estão passando dificuldades e não tem condições de comprar um tambaqui. Então, esse projeto do governador vem para somar dentro do estado do Amazonas”, disse Marilza Magalhães.

Equipes técnicas do Governo do Estado acompanham, desde a última quarta-feira (29/03), todo o processo de despesca, na capital e região metropolitana, que assegura as boas práticas de manejo e controle sanitário, oferecendo à população um peixe saudável e com valor nutricional completo.

Feirão do Pescado

O governador Wilson Lima também anunciou a edição do Feirão do Pescado 2023, que será realizado de quarta (05/04) a sexta-feira (07/04) em três pontos da cidade, nas zonas norte, sul e centro-sul. A estimativa é que sejam comercializadas 100 toneladas de peixe no período, movimentando R$ 1,5 milhão na economia local. Mais de 40 pescadores e piscicultores devem participar do feirão.

Coordenado pela ADS, o feirão será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona norte; e no Centro Cultural Povos da Amazônia, na zona sul. Durante os dois primeiros dias (quarta e quinta-feira), a população poderá adquirir o pescado das 7h30 às 18h30. Na sexta-feira, feriado religioso, a venda acontecerá das 7h30 às 12h.

Além do Feirão do Pescado, as tradicionais Feiras de Produtos Regionais da ADS também estarão funcionando, com frutas, hortaliças e acompanhamentos para o consumo do peixe, como a farinha regional, fornecidos diretamente do produtor rural.