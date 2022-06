Wilson Lima anuncia implantação de 10 leitos de UTI em Humaitá

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (07/06), a instalação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). Será o 4º município do interior a contar com o serviço de alta complexidade, implantado pelo Governo do Estado.

Em Humaitá, o investimento nas obras de adequação hospitalar para receber as UTIs é da ordem de R$ 1,1 milhão. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a UTI será instalada em uma área de 278,51 m2. O local passará por obras de adaptação da estrutura para receber os novos leitos, inclusive com a ampliação do centro cirúrgico.

“Nós estamos levando a alta complexidade para o interior e é a primeira vez que isso acontece na história do estado do Amazonas. Já colocamos UTIs lá no município de Parintins, vamos colocar agora em Tefé, depois vamos colocar em Tabatinga”, afirmou Wilson Lima.

“Estive no hospital para entregar o tomógrafo. Lá a gente apresentou o projeto de adaptação para que a gente possa também montar uma estrutura de alta complexidade aqui no município de Humaitá. Serão 10 UTIs para atender a população de Humaitá e região”, acrescentou o governador.

Além dos 10 leitos, a estrutura da UTI contará com vestiário para funcionários; administração; quarto de plantão; depósitos de materiais e equipamentos; sala de utilidades; posto de enfermagem; banheiro para pacientes e isolamento com banheiro.

A contratação dos projetos e da obra será realizada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

Tomógrafo – O Hospital Regional de Humaitá recebeu adequações para o funcionamento do tomógrafo, fruto de emenda parlamentar do deputado João Luiz. O equipamento foi instalado na unidade de saúde e já entrou em operação.

Humaitá recebeu, também, um monitor multiparamétrico para reforçar a assistência na unidade hospitalar. O monitor é o principal equipamento utilizado pelos profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente e avaliar a necessidade de novas intervenções. O equipamento é empregado em setores como triagem, emergências, centros cirúrgicos e leitos de Unidade de Cuidado Intermediário (UCI).

Em Humaitá, o governador esteve acompanhado dos deputados estaduais João Luiz, Adjuto Afonso, Joana Darc, Saullo Vianna e Doutor Gomes; além do prefeito de Humaitá, Dedei Lobo.