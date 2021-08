Wilson Lima anuncia início das obras na AM-010: ‘Um sonho que começa a se tornar realidade’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que as obras de reforma e modernização da rodovia AM-010 iniciam nesta quinta-feira (12/08). Em entrevista para a rádio Difusora de Itacoatiara, nesta terça-feira (10/08), o governador destacou que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) vai atuar em cinco frentes de trabalho simultâneas para entregar, no próximo ano, a rodovia modernizada.

“Quinta-feira, eu vou estar com a minha equipe no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), para apresentar o projeto da AM-010 e mostrar como vai ficar a rodovia e já iniciar os trabalhos. Nós vamos ter cinco frentes de trabalho. Vai ter uma em Itacoatiara, cumprindo o compromisso que eu tinha firmado com os moradores de começar em Itacoatiara; outra frente aqui em Manaus, e mais três frentes ao longo da rodovia”, detalhou Wilson Lima.

Ele enfatizou que os serviços a serem executados vão além dos pequenos reparos e ações superficiais que vinham sendo feitas ao longo de quatro décadas.

“As máquinas vão começar a arrancar esse asfalto e fazer a base e sub-base. Essa é uma rodovia que há 40 anos não recebia nenhum tipo de intervenção dessa natureza, apenas aquele trabalho de tapa-buraco. Vamos colocar meio metro de base e sub-base, depois vamos passar o asfalto. O grande diferencial de uma rodovia não é o asfalto é aquilo que está embaixo, a base e sub-base, além do serviço de drenagem. São essas ações que garantem a durabilidade da estrada”, afirmou o governador.

Melhorias – Durante a entrevista, Wilson Lima ressaltou que o projeto de modernização inclui a colocação de uma terceira via em alguns trechos da rodovia, além da sinalização e outras melhorias ao longo do trajeto.

“A gente vai colocar uma terceira via onde for possível, colocar uma sinalização horizontal e vertical, abrir as laterais para tirar a vegetação e permitir mais visibilidade ao condutor, colocar serviço de drenagem, eliminar aqueles pontos de alagamento e rompimento de pista que dificultavam a vida dos condutores todos os anos no período da enchente, ou quando tinha uma chuva mais forte”, pontuou Wilson Lima.

“Nós vamos entregar uma rodovia mais moderna, para promover mais segurança e o desenvolvimento social. Ela vai ser fundamental na estratégia de transformar a AM-010 em um corredor de desenvolvimento econômico em Itacoatiara e as comunidades próximas como Novo Remanso e Engenho; além dos municípios de Silves, Itapiranga e Rio Preto da Eva. Nós estamos trabalhando para entregar essa rodovia no ano que vem, toda modernizada”, acrescentou o governador.

Ele destacou, ainda, que o Governo do Estado atua também em outras frentes, para promover desenvolvimento e crescimento econômico em Itacoatiara.

“Nós temos um porto que permite a atracação de grandes embarcações, como é o caso das barcaças que transportam soja; temos o aeroporto estratégico, que hoje está sem condições de pousos e decolagens, mas já tem um recurso garantido do Governo Federal para modernização; e teremos uma rodovia pavimentada. São ações e projetos importantes que dão condições para grandes empresas aportarem em Itacoatiara e gerarem emprego e renda”, disse Wilson Lima.

“Eu vou ligar a máquina para começarmos a fazer esse trabalho de recuperação da AM-010, que é um grande sonho do povo, um sonho que começa a se tornar realidade”, concluiu o governador.

Pacote de obras – As obras de reforma e modernização da AM-010 fazem parte de um pacote de novas obras para a capital e interior que vai trazer melhorias nas áreas de infraestrutura, prestação dos serviços de saúde, saneamento, educação e segurança.

Os novos investimentos, anunciados pelo governador no último dia 15 de julho, somam recursos na ordem de R$ 1 bilhão, entre 70 obras em licitação e a licitar com projetos em elaboração. Esses novos investimentos devem gerar 123 mil empregos diretos e indiretos, sendo 10 mil só nos trabalhos na AM-010.

Sistema viário – Wilson Lima também destacou que o Estado vai investir R$ 25 milhões para recuperar o sistema viário do município, sem deixar de lado a pavimentação de ramais e vicinais que dão acesso a comunidades da zona rural.

“Nós vamos recuperar as ruas do município de Itacoatiara. Esse é um projeto que está em vias de processo licitatório e ainda este ano iniciamos o trabalho de recuperação. E também continuamos o trabalho nas comunidades, por meio do SOS Vicinais, da Secretaria de Produção Rural (Sepror), em que a gente tem feito um levantamento daqueles ramais onde há uma maior produtividade para que eles continuem trafegáveis”, observou Lima.

Terminal flutuante – O governador enfatizou que a construção de uma rampa de acesso do terminal flutuante, na comunidade Itaubal, no rio Arari, está adiantada.

“Essa obra é de uma emenda do deputado estadual Sinésio Campos, e está cerca de 86% concluída. Ela vai permitir a atracação de embarcações, o acesso dos pedestres aos barcos e vai ser referência para outras localidades onde a gente tem situação parecida, onde precisamos de estrutura de pequeno porte para garantir o escoamento da produção”, disse Wilson Lima.