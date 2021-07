Wilson Lima anuncia investimento de R$ 11 milhões para recuperação do sistema viário de Presidente Figueiredo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou a recuperação e recapeamento de 15,90 quilômetros do sistema viário da sede do município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Nesta sexta-feira (23/07), um termo de convênio no valor de R$ 11 milhões foi firmado entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo.

“Esse convênio com a prefeitura é para a pavimentação de 46 ruas do município. No momento que a gente faz isso a gente não está dando só asfalto não, a gente está levando respeito e dignidade para as pessoas e a gente sabe o quanto é complicado para as prefeituras fazerem isso com recursos próprios. É por isso que o Estado está assinando esse convênio passando esses recursos para que a gente possa pavimentar as ruas lá do município”, destacou o governador.

O termo foi assinado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O projeto compreende a recuperação e o recapeamento do pavimento de ruas nos bairros Aída Mendonça, Sol Nascente, Galo da Serra I e Galo Serra II.

Os serviços incluem remoção mecanizada de camada granular e revestimento asfáltico, execução de base e sub-base, imprimação, pintura e execução de concreto asfáltico faixa C.

“Quero agradecer pelo povo de Presidente Figueiredo que merece respeito e dignidade e eu tenho certeza que através dessa, e de muitas parcerias que iremos fazer, o nosso povo terá essa dignidade tão sonhada”, disse a prefeita Patrícia Lopes.

Investimento – Desde 2019, o Governo do Amazonas já destinou investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em 127 obras de mobilidade urbana e rural. Foram executadas obras em 70 sistemas viários, o equivalente a 646 quilômetros, em 47 municípios.

Neste ano, o Governo do Amazonas está executando 33 obras que representam 218 quilômetros. O investimento em 2021 chega a mais de R$ 486 milhões. Durante lançamento de pacote de obras neste mês, o governador Wilson Lima anunciou outras 18 obras de sistema viários nos municípios, com investimentos previstos no valor de mais de R$ 201 milhões.