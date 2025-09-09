A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 1,2 milhão e ajuda humanitária em Canutama

Outra iniciativa anunciada foi a entrega simbólica de 10 dos 53 kits de seringueiros que serão enviados a 18 comunidades.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 19:40 - Atualizado em 09/09/2025 às 19:41

Notícias do Amazonas  – O governador Wilson Lima realizou nesta terça-feira (09/09) uma série de ações em Canutama, município da calha do Purus, a 619 quilômetros de Manaus, voltadas ao fortalecimento do setor primário e da assistência social. Além de liberar crédito rural e entregar implementos agrícolas, o governador distribuiu cestas básicas e caixas d’água para 1,5 mil famílias afetadas pela estiagem, marcando a primeira ação do Estado em resposta à seca deste ano.

“Quem está no interior tem disposição para trabalhar, mas precisa de oportunidade. O Governo, junto com a prefeitura, garante esse suporte, seja em crédito, implementos ou programas como o Crédito Rosa. É a mão amiga do Estado chegando no interior”, destacou Wilson Lima.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) repassou R$ 1,2 milhão em crédito rural para pescadores artesanais de Canutama. Também foram entregues um motor de popa 15 HP e 17 canoas de alumínio, que beneficiarão 96 trabalhadores ao final da distribuição.

Pela Secretaria de Produção Rural (Sepror), produtores receberam um triciclo e uma bajara com motor, totalizando R$ 50 mil em investimentos. Segundo o produtor Francisco Antônio da Silva, de 42 anos, os equipamentos representam um avanço importante:
“Antes tínhamos que carregar o peixe no lombo. O triciclo vai facilitar muito o nosso trabalho. É fundamental esse apoio do Governo”, afirmou.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) repassou ainda cinco aeradores para piscicultores e 10 kits roçado, reforçando a produção sustentável.

Outra iniciativa anunciada foi a entrega simbólica de 10 dos 53 kits de seringueiros que serão enviados a 18 comunidades da Reserva Extrativista (Resex) e da Floresta Estadual de Canutama. A ação integra o Programa Floresta em Pé, uma cooperação entre os governos do Brasil e da Alemanha, com recursos do Banco de Desenvolvimento KfW, gerido pela Sema e executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

Além dos investimentos, o Governo também avançou na regularização de trabalhadores rurais, entregando 68 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 28 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF).

