Amazonas

Wilson Lima anuncia maior investimento da história no Festival de Cirandas

Governador Wilson Lima destaca investimentos e impacto econômico do 27º Festival de Cirandas, que deve atrair 70 mil pessoas em três dias de apresentações.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 06:31

Notícias do Amazonas –  O 27º Festival de Cirandas de Manacapuru começou nesta sexta-feira (29/08), no Parque do Ingá, celebrando a cultura popular e movimentando a economia do município. Durante a abertura, o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou o impacto do evento na geração de emprego, renda e fortalecimento da tradição, consolidando-o como o segundo maior festival cultural do estado.

A expectativa é que cerca de 70 mil pessoas participem da festa ao longo dos três dias de apresentações, movimentando aproximadamente R$ 5 milhões na economia local e garantindo mais de mil postos de trabalho, diretos e indiretos.

“O Governo do Estado tem investido de forma decisiva no Festival de Cirandas desde 2019. Este ano estamos realizando o maior de todos os tempos. Só aqui no Parque do Ingá, por exemplo, temos 180 ambulantes trabalhando. Em 2025, investimos R$ 7,6 milhões, incluindo repasses para as cirandas e melhorias estruturais. Isso gera renda, valoriza os artistas e faz a economia girar”, afirmou o governador, acompanhado do secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André.

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Desde 2019, o Estado já destinou R$ 35,5 milhões ao festival por meio de convênios, emendas parlamentares e recursos operacionais. Apenas neste ano, R$ 3,6 milhões foram repassados diretamente às três cirandas — Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional —, com R$ 1,2 milhão para cada. Outros R$ 4 milhões foram aplicados na reforma do Cirandódromo, com melhorias em arquibancadas, iluminação, bastidores, camarins, segurança e acessibilidade.

Na abertura, a Guerreiros Mura, campeã de 2024, apresentou o tema “Estiagem e Alagação: O Segredo das Águas”. A programação segue neste sábado (30) com a Flor Matizada e encerra no domingo (31), com a Tradicional.

