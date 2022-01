Wilson Lima anuncia mais 2 mil contemplados com a “CNH Social” em Manaus e interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (21/01), que a segunda lista de contemplados no projeto “CNH Social” já está disponível no site do programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br). Foram selecionadas mais 2 mil pessoas, sendo 500 de Manaus e 1,5 mil de 17 municípios do interior. Lançado pelo Governo do Estado em 2021, o programa é executado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O projeto “CNH Social” oferece gratuidade para as pessoas de baixa renda em todos os processos para primeira habilitação de motorista junto ao Detran-AM, assim como para adição ou troca de categoria para quem já é habilitado. O projeto vai ofertar 20 mil vagas até dezembro deste ano.

“Essa é uma ação que muda a vida das pessoas, transforma e dá esperança. O benefício que nós estamos concedendo é para que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar. Para que o beneficiado tenha uma oportunidade de aumentar sua renda ou de arrumar um emprego e garantir o sustento da sua família”, disse o governador ao destacar que esta é uma das prioridades do Governo do Estado em 2022.

“Além de trabalhar para garantir a manutenção dos empregos e a criação de novos postos de trabalho, estamos trabalhando para colocar comida na mesa dos amazonenses com os nossos programas como o Auxílio Estadual, o Peixe no Prato e os restaurantes Prato Cheio”, completou Wilson Lima.

O governador ressaltou que os selecionados devem ficar atentos ao calendário de entrega da documentação. Ele varia conforme o município do contemplado, segundo o Detran-AM.

A partir da próxima quarta-feira (26/01), a entrega de documentos se inicia nos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé. Na sexta-feira (28/01), começa nos municípios de Careiro da Várzea e Silves. Cada candidato terá um dia específico para apresentar a documentação. Essa informação vai estar na lista de contemplados.

Documentos – Devem ser apresentados documento de identidade com foto (RG ou CNH), comprovante de residência e título de eleitor. O título é exigido para que se possa comprovar que o candidato reside há pelo menos dois anos no Amazonas, como determina um dos pré-requisitos do projeto.

Além da documentação, os beneficiados dos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Humaitá, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Silves, deverão levar duas fotos 3×4 (fundo branco), pois o Detran-AM não possui serviço de captura de imagem nessas cidades.

A entrega da documentação deverá ser feita nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) dos respectivos municípios, com exceção de Careiro da Várzea e Silves. No Careiro, o atendimento será na Sala 1 da Prefeitura Municipal e, em Silves, na Prefeitura da cidade. Em Manaus, a entrega deverá ser feita na sede do Detran-AM.

Vagas – Conforme anunciado pelo governador Wilson Lima, a segunda fase do projeto “CNH Social” vai contemplar moradores do interior e da capital. Na primeira etapa, em 2021, os primeiros 1 mil selecionados foram todos de Manaus. A distribuição das vagas foi proporcional ao número de pessoas cadastradas no CadÚnico em cada um dos 17 municípios do interior atendidos nesta segunda chamada.

Segunda chance – Das 1 mil pessoas selecionadas na primeira etapa do projeto “CNH Social”, 336 não compareceram ao Detran-AM para apresentar a documentação. “Nós vamos dar uma nova chance para essas pessoas. Caso elas novamente não atendam ao chamamento, serão substituídas por outras”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran Amazonas.

A lista da repescagem da primeira etapa também será divulgada nesta sexta-feira (21/01) no site detrancidadao.am.gov.br.

Balanço – O projeto “CNH Social” recebeu, até 31 de dezembro de 2021, 284.532 inscrições. Desse total, 79,5% se inscreveram em Manaus e 20,5% no interior.

No interior, os municípios com mais inscritos foram Manacapuru (7.222), Iranduba (5.566) e Itacoatiara (4.733). Já as menores quantidades de inscrições foram registradas em Japurá (6), Santa Isabel do Rio Negro (27) e Itamarati (31).

Entre todos os inscritos no estado, a maior procura foi pela primeira CNH categoria B (162.842 inscritos); de Primeira Habilitação categoria A (90.008) e depois pela troca de categoria D (12.530).

CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR MUNICÍPIO

Autazes (88 vagas)

Careiro Castanho (60)

Careiro da Várzea (42)

Coari (124)

Humaitá (88)

Iranduba (119)

Itacoatiara (163)

Itapiranga (20)

Manacapuru (206)

Manaquiri (44)

Manaus (500)

Novo Airão (27)

Parintins (192)

Presidente Figueiredo (54)

Rio Preto da Eva (44)

Silves (22)

Tabatinga (91)

Tefé (116)

