Wilson Lima anuncia mais de R$ 13 milhões e outras medidas para fortalecer a área de CT&I no estado

O governador Wilson Lima autorizou uma série de medidas inéditas para o fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas, incluindo a destinação de mais de R$ 13,5 milhões para apoiar projetos de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e também para formar e capacitar pesquisadores. As medidas foram apresentadas pela presidente da Fapeam, Márcia Perales, e pelo chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho, durante a solenidade em comemoração aos 20 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), nesta sexta-feira (07/07).

A ação ocorreu no Centro Cultural Povos da Amazônia, zona sul de Manaus, e também marca o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado no país nesta data.

O secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho, que esteve durante o evento representando o governador Wilson Lima, ressaltou que o anúncio representa o compromisso do Governo em desenvolver a Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas.

“O governador é um entusiasta do meio acadêmico e hoje, com o lançamento de oito editais, mostra o compromisso do governador com o setor da pesquisa. Dando a oportunidade dos pesquisadores mostrarem os seus trabalhos. Essas pesquisas reforçam o trabalho do Governo do Amazonas para que possamos avançar e encontrar soluções para o nosso estado”, ressaltou.

Os recursos serão aplicados em oito editais lançados pelo Governo do Amazonas, e disponíveis no site da Fapeam (http://www.fapeam.am.gov.br).

De acordo com a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, os recursos são destinados para pesquisadores qualificados, como estudantes, mestres e doutores, além de projetos de pesquisas, desenvolvimento de empreendimentos inovadores, restauração e informatização de coleções biológicas e museus.

“Estamos celebrando os 20 anos da Fapeam e do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico e hoje, com quase 14 milhões de investimentos em oito editais, sendo três inéditos, reiteramos a importância da ciência em um desenvolvimento de um estado, uma região, um país”, enfatizou a diretora-presidente.

Outras ações

Ainda como parte das celebrações, Wilson Lima lança o novo Portfólio: Investimentos e Resultados de Pesquisas do Amazonas, Volume 02; realiza a abertura do Salão de CT&I e do Programa Dados Abertos Fapeam.

O Portfólio

Investimentos e Resultados de Pesquisas do Amazonas Vol. 02, traz um recorte de 50 pesquisas que evidenciam o potencial para a bioeconomia, em áreas como saúde, ecologia, ciências exatas e da terra, entre outras, com detalhes de investimentos, resultados alcançados e indicadores.

O Salão CT&I, uma ação inédita de popularização e divulgação de pesquisas concluídas, traz a exposição das pesquisas publicadas na segunda edição do Portfólio: Investimentos e Resultados de Pesquisas do Amazonas. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer as pesquisas desenvolvidas com o apoio da Fapeam, assim como seus resultados e impactos para sociedade.

Já o Programa Dados Abertos Fapeam, pioneiro no Amazonas, visa democratizar o acesso à base de dados da instituição. A iniciativa busca ampliar a divulgação de informações das pesquisas científicas básica, aplicada e tecnológica, fomentadas pela Fundação, contribuindo assim para popularização da ciência, e também como subsídio para elaboração de políticas públicas, além de fortalecer o Movimento Global da Ciência Aberta.

