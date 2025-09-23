Wilson Lima anuncia modernização da rodovia AM-240 e reinaugura Centro de Tecnologia Pesqueira em Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (22/09), a modernização total da rodovia AM-240, que liga a BR-174 à Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Na mesma agenda, o Governo do Amazonas entregou o Centro de Tecnologia, Produção e Conservação dos Recursos Pesqueiros (CTPC Balbina) revitalizado, ampliando a capacidade de produção de alevinos e fortalecendo o setor pesqueiro local.

“O turismo é um forte aqui de Presidente Figueiredo, são mais de 150 cachoeiras descobertas que atraem visitantes, e cabe ao poder público garantir a infraestrutura necessária. A recuperação da estrada até Balbina é fundamental não só para o turismo e para a atividade econômica, mas também para cumprir uma função social, de atender às famílias que vivem ao longo da via”, destacou o governador Wilson Lima, durante a solenidade.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a obra da AM-240 abrangerá os 80 quilômetros de extensão da via, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial e profunda, paisagismo, recuperação de erosões e sinalização horizontal e vertical. O projeto está em elaboração e seguirá para licitação no primeiro trimestre de 2026, com previsão de início das obras no segundo trimestre de 2026

Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, a deputada estadual Joana Darc, o deputado estadual Cabo Maciel e o deputado federal Fausto Júnior, além do prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, vereadores do município e outras autoridades estaduais e municipais.

CTPC Balbina

O Governo do Amazonas também reinaugurou o CTPC Balbina, referência na produção de alevinos. A obra contemplou pintura, sistema anti-incêndio, luzes de emergência, dormitórios, climatização, nova mobília, computadores para a área administrativa e a recuperação de todos os tanques de alevinagem.

Com os investimentos, o centro terá capacidade de produção de até 7 milhões de alevinos por ano, incluindo espécies ornamentais. A unidade recebeu ainda uma pick-up para apoiar a logística de distribuição de alevinos de Balbina para Manaus e o transporte das equipes técnicas.

Turismo

Durante a agenda, o governador também reforçou o compromisso com o fortalecimento da atividade turística em Presidente Figueiredo. Por meio da Amazonastur, foram entregues 19 credenciais Cadastur para guias de turismo, que formalizam a atividade junto ao Ministério do Turismo, além de certificados do curso Politur, que capacitou 23 técnicos locais para atendimento especializado a visitantes.

A ação incluiu ainda a entrega de kits “Amazonas To Go”, voltados à promoção digital de serviços turísticos, e a concessão de um certificado do Mapa do Turismo Brasileiro, que confirma a inserção do município na plataforma nacional de destinos reconhecidos.

