Wilson Lima anuncia mutirão de catarata e destaca 230 mil cirurgias realizadas pelo Opera+ Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima apresentou, nesta terça-feira (30/09), o balanço parcial do programa Opera+ Amazonas, que já realizou 230,4 mil cirurgias eletivas em 2025, e anunciou o início de um mutirão de catarata com meta de 12 mil procedimentos entre outubro e dezembro deste ano. A iniciativa tem como objetivo reduzir filas, desafogar unidades da rede estadual e melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes da capital e do interior.

Segundo o governador, o Opera+ se consolidou como a maior política de enfrentamento às filas de cirurgias da história do Amazonas e deve encerrar 2025 com quase 50 mil procedimentos a mais que em 2024, quando foram registradas 281,7 mil operações.

“Os resultados mais significativos são a redução da fila, principalmente de ortopedia, clínica geral e procedimentos simples em que o paciente estava há um ou dois anos aguardando. Vamos priorizando os casos mais urgentes, dando preferência para aqueles pacientes com a situação mais agravada”, destacou Wilson Lima.

De junho a setembro, foram realizadas 26,2 mil cirurgias adicionais além da rotina, com hospitais funcionando em horários estendidos, inclusive de madrugada, eliminando a necessidade de transferências entre unidades.

As especialidades mais beneficiadas são ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, dermatologia, proctologia, oftalmologia e urologia. No Hospital Adriano Jorge, por exemplo, foram retomadas cirurgias ortopédicas complexas, enquanto o Complexo Hospitalar Sul tem dado suporte no atendimento de média complexidade.

O evento contou com a presença do deputado estadual Dr. Gomes, da secretária de Saúde Nayara Maksoud e de representantes de unidades de referência como o Hospital Delphina Aziz, Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha e Maternidade Chapot Prevost.

Mutirão de catarata

O novo mutirão anunciado prevê 12 mil cirurgias oftalmológicas até dezembro, com média de 180 procedimentos por dia. Serão 6 mil realizados no Hospital Delphina Aziz e outros 6 mil em clínicas privadas credenciadas. O investimento total é de R$ 186,6 milhões, sendo R$ 155,5 milhões de recursos estaduais e R$ 31 milhões de recursos federais.

Para pacientes como Darcilene dos Santos, dona de casa de 47 anos, a iniciativa representa esperança. “Foi tudo rápido, desde os exames até a consulta com o cirurgião. Eu acredito que tem que continuar, porque muitas pessoas precisam. Isso ajuda muita gente”, afirmou.

Com o reforço do mutirão, o Governo do Amazonas espera acelerar a redução das filas de espera, garantir atendimento humanizado e fortalecer a rede estadual de saúde.